The Crew 2: Morgen startet die nächste Episode „Blizzard Rush“ mit neuen Inhalten

Ab morgen steht ein neues Update für das Open-World-Rennspiel „The Crew 2“ auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC zum Download bereit. Damit wird Episode 2 der siebten Season zu „Blizzard Rush“ aufrufen.

Neuer Motorpass, wiederkehrende Fahrzeuge und mehr

Die Spieler werden ein neues landesweites, illegales Rennen absolvieren können, bei dem die Umweltgefahren allgegenwärtig sein werden. Zudem warten kurvige Bergstraßen und ein Schneesturm auf die Teilnehmer, die weitere Herausforderungen darstellen sollten.

Im Blizzard Rush-Update sind fünf neue Hypercar-Events enthalten. Wer die komplette Serie abschließt, erhält als exklusive Belohnungen das BMW M8 Coupé in der No Rules Edition. Ein neuer Motorpass mit 50 Stufen neuer exklusiver Belohnungen ist ebenfalls im Update zu finden. Damit kann man sowohl kostenlose als auch Premium-Inhalte freischalten, die den Bugatti EB110 Super Sport Anodized Edition, den Dodge SRT Charger Lab Edition, den Saleen S1 Icebreaker Edition, Outfits und mehr umfassen.

Zudem kehren Fahrzeuge aus früheren Motorpässen in den Shop zurück, sodass man sie mit Bucks oder CCs kaufen kann. Dazu heißt es von offizieller Seite: „Wiederkehrende Fahrzeuge sind der BMW M8 Competition Coupe Interception Unit (Street Race) am 8. Februar, der Chevrolet Camaro Z/28 RS Enforcer Unit (Hypercar), der RAM 1500 Rebel TRX Concept Enforcer Unit (Rally Raid) am 15. Februar und der Mitsubishi 3000 GT VR4 Interception Unit (Street Race) am 1. März.“

Darüber hinaus werden der Porsche 928 S4 (ab 18. Januar) und der McLaren 765LT (ab 25. Januar) hinzugefügt. Hier ist noch der neueste Trailer zu „Blizzard Rush“:

