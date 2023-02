Rumbleverse: Server des Free2Play-Titels gehen nach wenigen Monaten vom Netz

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Epic Games veröffentlichten die Iron Galaxy Studios im August des vergangenen Jahres ihr neues Projekt „Rumbleverse“.

Spielerisch hatten wir es hier mit einem Vertreter des Battle-Royal-Genres zu tun, der auf Brawler-Elemente setzte und in Form eines Free2Play-Titels für die Konsolen und den PC angeboten wurde. Nachdem in dieser Woche bereits entsprechende Gerüchte die Runde machten, lässt sich der offiziellen Website von „Rumbleverse“ nun entnehmen, dass es sich bei der zweiten Season des Free2Play-Titels in der Tat um die letzte handeln wird.

Aufgrund des ausbleibenden Erfolges werden die Server von „Rumbleverse“ nämlich am Montag, den 28. Februar 2023 um 17 Uhr unserer Zeit vom Netz genommen.

Nutzer erhalten ihr Geld zurück

Spieler und Spielerinnen, die in den letzten Monaten Geld in den Battle-Pass oder die Ingame-Währung „Brawlla Bills“ investierten, erhalten laut offiziellen Angaben ihr Geld zurück. Weitere Details zu den Erstattungen werden laut den Iron Galaxy Studios in Kürze folgen. Im weiteren Verlauf des Statements bedankte sich das Studio für die Unterstützung der Community und kündigte ein letztes Update an, das im Laufe des Tages veröffentlicht wird.

„Iron Galaxy Studios und Epic Games bedauern sehr, mitteilen zu müssen, dass die zweite Staffel die letzte für Rumbleverse sein wird. Dieses Projekt war eine Liebesarbeit, um eine neue Erfahrung in einem beliebten und hart umkämpften Genre für Spiele zu schaffen. Wenn Sie Teil dieser Reise waren, danken wir Ihnen – egal, ob Sie nach unserer Enthüllung in den ersten Spieltest gesprungen sind oder sich zum ersten Mal aus der Kanone geschossen haben“, so das offizielle Statement.

„Rumbleverse“ erschien für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

