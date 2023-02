In wenigen Tagen können sich Hexen und Zauberer nach Hogwarts begeben und ihre Künste in „Hogwarts Legacy“ unter Beweis stellen. Zunächst muss das Spiel allerdings auf die Konsole verfrachtet werden, was einige Käufer der digitalen Version vor eine kleine Hürde stellen könnte. Allerdings wird es offenbar auch auf der PS5 einen Preload geben, der die Wartezeit am Launchtag im besten Fall eliminiert.

Laut PlayStation Game Size wird der Vorab-Download für die PS5-Version von „Hogwarts Legeacy“ am 8. Februar 2023 freigeschaltet, während Besitzer der Deluxe Edition bereits am 5. Februar 2023 in dessen Genuss kommen. Zudem soll die Download-Größe bei 79,543 GB liegen. Ein Day One-Update könnte den Download noch einmal umfangreicher gestalten.

Etwas mehr als auf der Xbox

Mit den knapp 80 GB fällt „Hogwarts Legacy“ auf Sonys PS5 etwas größer als auf den Xbox-Konsolen aus. Auf den zuletzt genannten Plattformen läuft der Preload bereits und Spieler müssen 76 GB (Xbox Series X) bzw. 50 GB (Xbox Series S) auf ihre Konsole laden.

Nachfolgend sind die Zahlen noch einmal zusammengefasst, wobei zu beachten ist, dass die Angaben von PlayStation Game Size noch unbestätigt sind.

Downloadgröße auf PS5 und Xbox Series X/S:

PS5: 79,543 GB (Version: 1.000.002)

Xbox Series X: 76 GB

Xbox Series S: 50 GB

Preload-Termine:

PS5 Deluxe Edition: 5. Februar

PS5 Standard-Version: 8. Februar

Xbox Series X/S: Läuft bereits

Freischalttermine:

Early Access: 7. Februar

Regulärer Release: 10. Februar

Um am Early Access teilnehmen zu können, müssen Spieler die Deluxe Edition für 84,99 Euro* oder die Collector’s Edition für 299,99 Euro* bestellen. Letztere ist allerdings weitgehend ausverkauft.

Spieler, die noch unsicher sind, ob „Hogwarts Legacy“ für sie geeignet ist, können sich vom gestern veröffentlichten Launch-Trailer überzeugen lassen. Er gewährt einige Einblicke in die Spielwelt, stellt Charaktere vor und zeigt auch, wie die Zauberei im neuen Spiel, das auf dem „Harry Potter“-Universum aufbaut, zum Einsatz kommt.

„Hogwarts Legacy“ wird regulär 10. Februar 2023 zunächst für Xbox Series X/S, PS5 und PC-Spieler erscheinen. Xbox One- und PS4-Spieler müssen bis zum 4. April 2023 warten, während die Nintendo Switch-Version am 25. Juli folgt. Spieltests werden voraussichtlich am 6. Februar 2023 veröffentlicht.

