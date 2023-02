Hogwarts Legacy: Review-Embargo fällt wohl kurz vor dem Release

Ende der kommenden Woche erscheint das Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ für den PC sowie die beiden aktuellen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S.

Wer vor dem Kauf zunächst die Tests der internationalen Spielepresse abwarten möchte, wird sich sicherlich schon die Frage gestellt haben, wann denn das Review-Embargo zu „Hogwarts Legacy“ fällt. Diesbezüglich könnte nun „PlayStation Game Size“ für Klarheit gesorgt haben. Wie die Redakteure erfahren haben möchten, endet das Review-Embargo zu „Hogwarts Legacy“ erst in der kommenden Woche.

Genauer gesagt am 6. Februar 2023 und somit vier Tage vor dem Launch der Standard-Version beziehungsweise einem Tag vor dem Early-Access-Start der Deluxe-Edition. Von offizieller Seite wurden die Angaben von „PlayStation Game Size“ bisher allerdings nicht bestätigt.

In der vergangenen Woche nannten die Entwickler von Avalanche Software ein weiteres interessantes Detail zu „Hogwarts Legacy“ und gaben bekannt, dass auch die unverzeihlichen Flüche den Weg ins Spiel finden werden. Ob ihr diese erlernt oder verwendet, bleibt unter dem Strich euch überlassen. Wer Gebrauch von den unverzeihlichen Flüchen macht, sollte jedoch nicht damit rechnen, dass dies langfristige Folgen hat.

Auch wenn die NPCs über eure Taten sprechen, wurde bewusst auf ein klassisches Moral-System verzichtet. In der Begründung der Entwickler heißt es dazu: „Charaktere werden visuell und hörbar reagieren, wenn sie sehen, dass der Spieler etwas Unverzeihliches wirkt. Aber wir haben kein Moral-System, das sie dafür bestraft – das wäre seitens des Entwicklers zu wertend. Aber wenn der Spieler diese Aktionen fortsetzt, wird die Welt das Wissen darüber widerspiegeln.“

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy:

„Hogwarts Legacy“ wird ab dem 10. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein. Während die PlayStation 4 und die Xbox One am 4. April 2023 versorgt werden, setzt die Switch-Version am 25. Juli 2023 den Schlusspunkt.

🚨 Looks Like Hogwarts Legacy’s review embargo lifts on Feb 6 at 4:00 AM PT/ 7:00AM ET/ 12PM GMT

🔸4 days before the game’s release.(One Day Before Deluxe Edition)

🟧 #HogwartsLegacy pic.twitter.com/LlgMi1JZ02

— PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 31, 2023