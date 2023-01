Hogwarts Legacy: 35-70 Stunden? Macher sprechen über die Spielzeit

"Hogwarts Legacy" erscheint am 10. Februar 2023 zuerst unter anderem für die PS5.

Vergangene Woche sorgte ein „Hogwarts Legacy“-Leak für Aufsehen, der unter anderem Details zur Spielzeit des magischen Abenteuers enthüllt haben soll. Wir hatten im Rahmen eines Preview-Events kürzlich die Chance, ein kleines Interview mit zwei Machern des Action-Adventures zu führen und haben sie dabei auch auf die zu erwartende Spielzeit des Games angesprochen.

Über 100 Stunden Spielzeit sollen geboten werden

In besagtem Leak war die Rede von rund 35 Stunden, die Spieler und Spielerinnen für den Abschluss der Story benötigen sollen. Um alle enthaltenen Missionen abschließen zu können, sollen indes um die 70 Stunden benötigt werden. Unsere Gesprächspartner, Narrative Director Moira Squier und Lead Designer Kelly Murphy, nannten uns jedoch etwas andere Zahlen auf die Frage, wie lange Spieler brauchen sollen, um den Titel zu beenden.

„Die Haupthandlung umfasst wahrscheinlich zwischen 40 und mehr Stunden, wenn man nur die Haupthandlung durchspielt“, erklärte uns Kelly. Anschließend ergänzte er, mit dem gesamten Spiel könnte man derweil „gut 120 Stunden“ in „Hogwarts Legacy“ investieren.

Moira schloss hieran an und fügte hinzu, es gäbe schlichtweg sehr viele Inhalte im Spiel. Laut Kelly seien es insgesamt satte 150 Missionen, „je nachdem, wie man es betrachtet.“ Einige seien eher kleiner, andere hingegen deutlich größer und entsprechend umfangreicher. Etwa 100, wenn nicht mehr, seien Nebenmissionen, so Kelly Murphy weiter.

Abschließend verriet er uns dann noch eine kleine Anekdote, die wir euch an dieser Stelle natürlich nicht vorenthalten möchten: „Weißt du, ich arbeite seit sechs Jahren an diesem Spiel und habe das Spiel mehrfach durchgespielt, aber ich habe noch nicht alles in Hogwarts gesehen.“

Wir dürfen uns dementsprechend wohl auf ein wirklich umfangreiches magisches Abenteuer in „Hogwarts Legacy“ einstellen. Was uns Moira und Kelly außerdem noch über das Action-Adventure erzählt haben, könnt ihr bald in unserem kompletten Interview nachlesen.

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy:

„Hogwarts Legacy“ erscheint am 10. Februar 2023 zunächst nur für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC. Die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One folgen am 4. April 2023, während Nintendo Switch-Spieler ab dem 25. Juni 2023 die legendäre Zauberschule erkunden dürfen.

Freut ihr euch bereits auf „Hogwarts Legacy“?

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren