„Hogwarts Legacy“ könnte zu den größten Spielen des ersten Quartals 2023 werden und die Veröffentlichung ist nur noch wenige Wochen entfernt.

Während die Reviews ausstehen, sieht das Open-World-Action-Rollenspiel in den bisherigen Videos recht vielversprechend aus. Doch es erfüllt womöglich nicht alle Hoffnungen der Hogwarts-Fans. Denn ein spezieller Ort, der in der Vorlage eine zentrale Rolle einnimmt, ist im Spiel nicht zugänglich.

Es gab einige Herausforderungen

Darauf deutet das kürzlich geleakte Artbook hin, über das wir bereits in einer vorangegangenen Meldung berichteten. Spieler von „Hogwarts Legacy“ werden demnach nicht in der Lage sein, in die Kammer des Schreckens einzutreten, um gegen den Basilisken zu kämpfen.

Im Artbook heißt es, dass das Entwicklerteam zunächst Überlegungen anstellte, „ob die Kammer des Schreckens im Spiel funktionieren könnte“, sich aber letztendlich dagegen entschied. „Unglücklicherweise gab es einige Herausforderungen damit und es wurde beschlossen, sie nicht einzubauen“, so die Macher laut Artbook-Leak. „Wir möchten nicht, dass der Spieler denkt, er könne einen Basilisken töten, der 1992 noch da sein muss!“

Stattdessen können sich Spieler in das Abenteuer stürzen, ihre ganz eigene Geschichte erleben und das Zaubererleben erkunden. Da die Nachwuchszauberer und Hexen zu Beginn von „Hogwarts Legacy“ auf der Schule ankommen, wird es viele andere Aufgaben und Abenteuer geben, die sie erleben können. Dazu gehört die Erforschung des Schlosses sowie die Teilnahme an Quidditch-Spielen und verschiedenen Unterrichtsfächern.

Der Hype scheint schon vor dem Launch die Kassen klingen zu lassen: „Hogwarts Legacy“ konnte sich auf Amazon zeitweise zum meistverkauften Spiel aufschwingen, was eine erhebliche Anzahl an Vorbestellungen vermuten lässt. Auf dem ersten Platz der PS5-Charts befand sich die Standardversion des Titels, die mittlerweile von „Forspoken“ verdrängt wurde, aber immerhin noch auf Rang 2 verweilt.

„Hogwarts Legacy“ wird ab dem 10. Februar 2023 für die Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S sowie für den PC erhältlich sein. Für die Vorgänger Playstation 4 und Xbox One erscheint der Titel am 4. April 2023, während die Nintendo Switch-Version am 25. Juli 2023 auf den Markt kommen wird.

