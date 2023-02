Sonic Origins Plus: Rating in Südkorea deutet auf einen Re-Release hin

Sonic Origins Plus:

In Südkorea wurde "Sonic Origins Plus" kürzlich mit einer Alterseinstufung versehen. Da eine offizielle Ankündigung seitens Sega noch aussteht, ist aktuell unklar, welche Inhalte oder Verbesserungen im Rahmen der Neuveröffentlichung geboten werden sollen.

Bereitet Sega den Release von "Sonic Origins Plus" vor?

In der Vergangenheit entpuppte sich das Game Rating and Administration Committee of Korea immer wieder als Spielverderber und bestätigte neue Titel vor der offiziellen Ankündigung durch die Entwickler beziehungsweise Publisher.

Auch in dieser Woche nahm das südkoreanische Rating-Board eine mögliche Überraschung vorweg. Die Rede ist von der „Sonic Origins Plus“ genannten Neuauflage, die für die Konsolen und den PC gelistet wird. Da eine offizielle Stellungnahme seitens Sega noch aussteht, bleibt abzuwarten, welche neuen Features und Inhalte im Vergleich mit dem originalen „Sonic Origins“ aus dem Jahr 2022 geboten werden.

Neu sind Re-Releases dieser Art nicht, da Sega „Sonic“-Titel in der Vergangenheit immer wieder aufgriff und mit dem Namenszusatz „Plus“ in einer erweiterten Fassung neu veröffentlichte – darunter die „Sonic Mega Collection Plus“ (2004) oder „Sonic Mania Plus“ (2018).

Die Hauptspiele und alle DLCs?

Spekuliert wird, dass es sich bei „Sonic Origins Plus“ um eine Neuauflage handeln könnte, die neben den enthaltenen Klassikern auch die drei Download-Pakete umfasst, die aufgrund der DLC-Politik von Sega nicht ohne Kritik davonkamen. Zu den Extras, die im Zuge der kostenpflichtigen DLCs angeboten wurden, gehörten schwere Missionen, zusätzliche Soundtracks aus der Mega Drive-Ära oder exklusive Animationen für das Hauptmenü.

Bei „Sonic Origins“ handelt es sich um eine Retro-Sammlung, die optimierte Versionen der Jump & Run-Klassiker „Sonic The Hedgehog“, „Sonic The Hedgehog 2“, „Sonic 3 & Knuckles“ und „Sonic CD“ enthält. Neben der Möglichkeit, die Klassiker sowohl im Original als auch in überarbeiteten Versionen zu spielen, sammelt ihr beim Spielen Münzen, mit denen ihr zusätzliche Extras erwerben könnt.

„Sonic Origins“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

