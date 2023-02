C-Smash VRS: Sega-Klassiker kehrt für PS VR2 zurück

Messt euch in einem sportlichen Duell mit anderen PS VR2-Spielern.

Im Jahr 2001 brachte der japanische Publisher Sega den futuristischen Sport-Puzzler „Cosmic Smash“ auf den Markt. Das Game war in verschiedenen europäischen und japanischen Arcade-Hallen spielbar. Zudem wurde es für die Dreamcast veröffentlicht, Segas letzte Spielkonsole.

Ihr spielt hier eine futuristische Version der Rückschlag-Sportart Squash. Ihr müsst nacheinander die einzelnen Würfel auf der vor euch liegenden Wand treffen. Habt ihr alle Würfel erwischt, startet das nächste Level. Spezielle Schlagtechniken und Bewegungsmanöver bringen übrigens zusätzliche Punkte ein.

Die Online-Komponente gibt euch außerdem die Möglichkeit, gegen Spieler aus aller Welt anzutreten. VRS steht nämlich einerseits für VR und andererseits für Versus.

Der zuständige Entwickler heißt RapidEyeMovers. Es ist ein neu gegründetes Studio, das mit „Cosmic Smash“ sein erstes Projekt entwickelt. Erfahrene Entwickler sind am Start, die an Titeln wie „The Last Worker“ und „Rez Infinite“ gearbeitet haben.

Demo für nächsten Monat geplant

Ob euch das sportliche VR-Spiel gefällt, könnt ihr vor dem Release herausfinden. Am 23. März kommt nämlich eine Demoversion in den Store. Nutzt das, um im Trainingsmodus alleine zu spielen oder online gegen jemanden anzutreten.

Bis das Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben wird, soll es nicht mehr lange dauern. Wer Interesse hat, kann den Titel schon mal auf die Wunschliste setzen.

Welche Spiele zum Launch von PlayStation VR2 (22. Februar) erscheinen, erfahrt ihr in unserer Spiele-Übersicht:

Related Posts

Zum Schluss der Ankündigungstrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu C-Smash VRS.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren