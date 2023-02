RoboCop Rogue City: Möglicher Veröffentlichungstermin aufgetaucht

Platzhalter oder finaler Termin? Zu "RoboCop Rogue City" geistert ein Datum durch das Internet, an dem der Titel erscheinen könnte. Es entstammt dem Produktkatalog des Versandriesen Amazon.

Nach der Ankündigung im Jahr 2021 lässt die Veröffentlichung von „RoboCop Rogue City“ weiter auf sich warten. Doch Berichten zufolge könnte der Termin mittlerweile feststehen. Amazon weist auf eine Markteinführung am 30. Juni 2023 hin.

Während die Bestätigung weiterhin aussteht, könnte es sich beim genannten Termin auch um einen simplen Platzhalter handeln. Denn schon im Sommer des vergangenen Jahres sprach Nacon von einer Veröffentlichung von „RoboCop Rogue City“ im Juni 2023. Der 30. Juni 2023 wäre demnach die letzte Möglichkeit, den genannten Monat einzuhalten.

Gewissheit könnten wir schon in wenigen Wochen haben: Für den 9. März 2023 wurde eine Nacon Connect angekündigt, in deren Rahmen ebenfalls Neuigkeiten zu „Der Herr der Ringe: Gollum“ erwartet werden dürfen. Weitere Details zur Nacon Connect sind in dieser Meldung zusammengefasst.

Kämpft gegen Verbrechen auf den Straßen von Detroit

„RoboCop Rogue City“ rückt einen aus Filmen der 80er Jahre bekannten Protagonisten in den Fokus, der zu einem legendären Cop-Helden wurde. Er ist halb Mensch und halb Maschine und kämpft gegen das Verbrechen auf den Straßen von Detroit.

„Bewaffnet mit deiner treuen Auto-9, werkseitigen Stärke, jahrelangen Erfahrung bei der Polizei und einer Vielzahl von Hilfsmitteln, die dir zur Verfügung stehen, bekämpfst du die Kräfte, die deine Stadt, dein Zuhause zerstören wollen“, so die Macher.

Der zuständige Entwickler Teyon war zuvor für andere Actionhelden-Spiele wie „Terminator: Resistance“ und „Rambo: The Video Game“ verantwortlich. Beide kamen auf eher ernüchternde Metacritic-Scores.

„RoboCop: Rogue City“ wird voraussichtlich im Juni 2023 für PS5, Xbox Series X/S, Switch und PC (via Steam und Epic Games Store) auf den Markt gebracht.

