Nacon Connect: Neue Ausgabe mit RoboCop, Herr der Ringe Gollum und mehr angekündigt

Im vergangenen Jahr setzte der Publisher Nacon bei der Präsentation seiner Titel auf das „Nacon Connect“ genannte Online-Event, das laut eigener aktuellen Ankündigung von Nacon in wenigen Wochen ein Comeback feiern wird.

Die neueste Ausgabe von „Nacon Connect“ wird am 9. März 2023 um 19 Uhr unserer Zeit stattfinden und wie gehabt in Form eines Livestreams übertragen. Offiziellen Angaben zufolge dürfen wir uns dieses Mal auf die Präsentation von insgesamt vier Spielen freuen.

Darunter „Der Herr der Ringe: Gollum“, das sich bei den Entwicklern von Daedalic Entertainment in Arbeit befindet und im vergangenen Jahr ein weiteres Mal verschoben wurde. Zuletzt sprach Nacon hier von einer geplanten Veröffentlichung zwischen April und September 2023.

Spekuliert wird, dass die Verantwortlichen von Nacon das Online-Event im nächsten Monat nutzen könnten, um endlich den finalen Releasetermin zu „Der Herr der Ringe: Gollum“ zu nennen. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht. Zu den weiteren Titeln, auf die uns ein Blick ermöglicht wird, gehört „RoboCop: Rogue City“.

Spielerisch haben wir es hier mit einem First-Person-Shooter auf Basis der Kult-Filme zu tun, der von den „Terminator: Resistance“-Machern von Teyon entwickelt wird. „RoboCop: Rogue City“ erscheint im Juni 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

Bei den beiden anderen Titeln, die auf der nächsten „Nacon Connect“ vorgestellt werden, handelt es sich um „Ad Infinitum“ auf der einen und „Ravenswatch“ auf der anderen Seite.

Alle relevanten Neuigkeiten und Gameplay-Videos, die auf der „Nacon Connect“ am 9. März 2023 veröffentlicht werden, findet ihr zeitnah natürlich auch bei uns.

