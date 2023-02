Modern Warfare 2 & Warzone 2.0: Battle Pass zur morgen startenden zweiten Season vorgestellt – Trailer

Für "Call of Duty: Modern Warfare 2" sowie "Call of Duty: Warzone 2.0" wird ab morgen ein neuer Battle Pass zur Verfügung stehen. Die Verantwortlichen haben einige der zu erwartenden Inhalte vorgestellt.

Pünktlich zum morgigen Start der zweiten Season von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ sowie „Call of Duty: Warzone 2.0“ haben Activision, Infinity Ward und Raven Software einen Ausblick auf die Battle Pass-Inhalte gewährt. Insgesamt kann man sich auf 100 weitere Belohnungen einstellen, die sowohl in kostenlose als auch Premium-Stufen aufgeteilt sind.

Neue Skins, Waffen und Baupläne

Unter anderem werden Käufer des Battle Passes Zugriff auf den zurückkehrenden Operator Daniel „Ronin“ Shinoda erhalten. Zwei Waffenbaupläne, ein Waffenbildschirm und ein 10-prozentiger Battle Pass-Boost sind ebenfalls direkt enthalten.

In den kostenlosen Sektoren kann man sich drei neue Waffen freischalten. Mit der KV Broadside-Schrotflinte wird die am schnellsten feuernde, halbautomatische Waffe geboten. Das SO Hemlock-Sturmgewehr wird sowohl 5.56- sowie .300 BLK-Munition verwenden, während die Dualen Kodachis als Nahkampfwaffe für Schrecken sorgen sollen.

Darüber hinaus werden ein seltener „HVT“-Operator-Skin sowie ein „Expedition“-Skin für König enthalten sein. Wer den Battle Pass vollständig abschließt, wird Zugang zum Siegessektor erhalten, der einige Zusatzinhalte umfasst. Darunter findet sich unter anderem der „The Peak“-Skin für Ronin sowie der „Unchained Fury“-Bauplan für die SO Hemlock.

Konkretere Details kann man im offiziellen Blogeintrag finden. Zudem kann man sich auch den offiziellen Battle Pass-Trailer anschauen.

Weitere Meldungen zu Call of Duty:

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ sowie „Call of Duty: Warzone 2.0“ sind für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone 2, Call of Duty: Modern Warfare 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren