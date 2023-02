Modern Warfare 2 & Warzone 2: Launch-Trailer zur Season 2 stellt Neuerungen vor

"Call of Duty: Modern Warfare 2" und "Warzone 2.0" starten morgen in die zweite Season. Gefeiert wird der Launch mit einem Trailer, den ihr euch in dieser Meldung anschauen könnt. Er stellt einige der Neuerungen vor.

Veröffentlicht wurde die zweite Season von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „Warzone 2.0“ zwar noch nicht. Allerdings kann kurz vor der Bereitstellung ein Blick auf den obligatorischen Launch-Trailer geworfen werden, der einen Teil der Inhalte vorstellt.

Das unten eingebettete Video zeigt Gameplay aus der neuen Saison, während ebenfalls einige Änderungen auflistet werden, die in das Spiel zurückkehren. Dazu gehören unter anderem die 1v1-Gulag-Matches in „Warzone 2.0“.

Ebenfalls neu im Free-to-Play-Modus ist die japanische Karte Ashika Island samt der Rückkehr von Resurgence, einem abgespeckten Ableger des regulären Battle-Royale-Spiels mit aktivierten Respawns. Neben neuen DMZ-Missionen wird „Warzone 2.0“ in der zweiten Season auch neue Features und Gameplay-Änderungen erhalten, darunter das Ablegen von Beute, wenn Spieler sterben.

Neue Maps, Modi und mehr

In „Modern Warfare 2“ werden in der zweiten Season wiederum neue Mehrspielerkarten, neue Spielmodi und Waffen sowie Ranglistenspiele eingeführt. Mit dabei sind die neuen Maps Dome, Zaya Observatory (Battle-Map), Al Malik International (Battle-Map) und Valderas Museum.

Die beiden Modi Infected und Gun Game werden bereits zum Start der neuen Season in „Call of Duty: Modern Warfare 2“ verfügbar gemacht. Das Gleiche gilt für Grind und Hardcore, während Drop Zone, All or Nothing und One in the Chamber im Laufe der Saison folgen.

Für eine Veröffentlichung im Laufe der Saison ist ebenfalls eine Raid-Neuerung vorgesehen, wobei Price, Farah und Gaz in einer Fortsetzung der „Modern Warfare 2“-Kampagne zurückkehren.

Weitere Einzelheiten zu den neuen Inhalten liefert die Season-2-Roadmap.

Das könnte euch ebenfalls zu Modern Warfare 2 und Warzone 2.0 interessieren:

Die zweite Season von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „Warzone 2.0“ startet am morgigen 15. Februar 2023. Nachfolgend steht der Launch-Trailer zur Ansicht bereit.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone 2, Call of Duty: Modern Warfare 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren