Wanted Dead: Ein Action-Hit? Das sagen die internationalen Testwertungen

Am heutigen Dienstag veröffentlichte der Publisher 110 Industries das vom japanischen Studio Soleil entwickelte „Wanted: Dead“, das laut offiziellen Angaben Action der alten Schule verspricht.

Passend zum heutigen Release erreichten uns die Testwertungen der internationalen Spielepresse, die deutlich machen, dass wir unsere Erwartungen möglicherweise nicht allzu hoch stecken sollten. So bringt es die PlayStation 5-Version von „Wanted: Dead“ auf Metacritic gerade einmal auf einen Schnitt im mittleren 50er Bereich.

Während „Wanted: Dead“ in seinen Grundzügen als ein Action-Titel beschrieben wird, der zumindest in der Theorie das Potenzial für spannende Oldschool-Action mitbringt, sind es in der Summe die schwache Technik, der teilweise frustrierend schwere Schwierigkeitsgrad und das auf lange Sicht abwechslungsarme Kampfsystem, die dem Spielspaß laut der Tester einen Strich durch die Rechnung machen.

Die Kollegen von Destructoid vergeben sieben von zehn Punkten und führen aus: „Das unversöhnliche Gameplay und die wechsellose, sich wiederholende Action werden einige entsetzt zurücklassen, aber die strahlende Besetzung von Verwerfungen, albernen Minispielen, verwirrenden Dialogen und schamlosem Engagement für das Bit führt zu einer der verwirrendsten, hypnotischsten Veröffentlichungen seit langem. Einfach ausgedrückt: Wanted: Dead ist ein verdammtes Zugunglück, und Sie sichern sich besser ihr Ticket.“

Bei Push Square (5/10) hingegen heißt es: „Wanted: Dead ist im schlimmsten Fall ein frustrierend schlechtes Actionspiel, aber aufgrund seiner unerklärlichen Präsentation, des unsinnigen Geschichtenerzählens und des verwirrenden Charakterdialogs ist es schwierig, es vollständig abzutun. Hier gibt es unbestreitbaren Spaß auf eine ‚So schlecht, dass es gut ist‘-Art und Weise, und das könnte sogar ausreichen, damit das Spiel irgendwann Kultstatus erlangt.“

Kritischer äußern sich schon die Redakteure von IGN (4/10): „Als jemand, der sich selbst als Actionspiel-Fan betrachtet, hat Wanted: Dead mich an fast jeder Front im Stich gelassen. […] Die Kämpfe entwickelten sich nie auf interessante oder sinnvolle Weise, die minimale Feindvielfalt forderte mich nie heraus, meine Taktiken zu ändern, und am schlimmsten war, dass ich mich immer schwach fühlte, selbst wenn ich den Fähigkeitsbaum voll ausgeschöpft hatte. Fügt eine langweilige Optik, einen deutlichen Mangel an Persönlichkeit und Charme und häufige Abstürze hinzu, und das alles läuft auf eine der ersten großen Enttäuschungen des Jahres 2023 hinaus.“

PlayStation LifeStyle: 75

Noisy Pixel: 75

Destructoid: 70

GameSkinny: 70

GameSpew: 50

Push Square: 50

Twinfinite: 50

Checkpoint Gaming: 40

IGN: 40

PlaySense: 35

Eine Übersicht über alle relevanten Reviews zu „Wanted: Dead“ findet ihr auf Metacritic.

