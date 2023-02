Romancelvania: Mischung aus Castlevania und einer Dating-Sim für die PS5 angekündigt

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung des von The Deep End Games entwickelten Indie-Projekts „Romancelvania“ mehr als zwei Jahre ins Land gezogen, in denen es recht still um den ungewöhnlichen Titel wurde.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher 2124 Publishing lieferte uns The Deep End Games heute ein neues Lebenszeichen und veröffentlichte zum einen einen neuen Trailer. Darüber hinaus wurde der finale Releasetermin enthüllt und bekannt gegeben, dass „Romancelvania“ im kommenden Monat für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht wird. Die seinerzeit angekündigte Umsetzung für die PlayStation 4 hingegen wurde eingestellt.

Spielerisch vereint „Romancelvania“ laut Entwicklerangaben die Elemente eines „Metroidvania“-Abenteuers mit den Eigenheiten typischer Dating-Simulationen.

Liebe auf den ersten Biss

Im fernen Transsilvanien schlüpft ihr in die Rolle des Vampirs Drac, der sowohl in einer männlichen als auch einer weiblichen Version zur Verfügung steht. In der Rolle von Drac bahnt ihr euch einen Weg durch abwechslungsreiche Levels und erfüllt eine ungewöhnliche Aufgabe. So wurde der Vampir vom Sensenmann höchstpersönlich dazu gezwungen, sich in einer Reality-Dating-Show zu behaupten und Monster zu finden, die in Dracs Partyvilla einziehen.

„Die Welt braucht mehr Liebe. Und von Käse besessene Werwölfe. Und würzige, kurvenreiche Kürbishexen. Mit Romancelvania hat sich The Deep End dazu verpflichtet, die ausgefeiltesten, skurrilsten und unwiderstehlichsten Charaktere zu realisieren, in die sich Drac verlieben oder mit denen er sich anfreunden kann“, kommentierte Narrative-Designerin Amanda Gardner das Setting des schrägen Indie-Titels.

„Wir streben ständig danach, dass sich die Spieler auf unerwartete Weise sowohl in die Charaktere als auch in die Welt investiert fühlen. Es wird Ihnen schwer fallen, irgendwo anders eine solche Kombination aus Lachen, Blutdurst und Zärtlichkeit zu finden.“

„Romancelvania“ erscheint am 7. März 2023.

