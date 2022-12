After Us: Stimmungsvolles Indie-Abenteuer mit einem ersten Trailer vorgestellt

After Us:

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Private Division kündigten die Indie-Entwickler von Piccolo Studio ihr neues Projekt "After Us" an. Versprochen wird eine emotionale Geschichte, die sich um Themen wie die Hoffnung und die Aufopferung für andere dreht.

Neben diversen Triple-A-Projekten wurden im Rahmen der The Game Awards 2022 Ende der vergangenen Woche auch diverse kleinere Titel vorgestellt.

Darunter das stimmungsvolle „After Us“, das bei den Entwicklern der Piccolo Studios entsteht und in Zusammenarbeit mit dem auf Indie-Produktionen spezialisierten Publisher Private Division veröffentlicht wird. Laut offiziellen Angaben führt euer Weg in eine abstrakte Welt, in der ihr in die Rolle von Gaia, dem Geist des Lebens, schlüpft und vor der Aufgabe steht, einer sterbenden Welt ihre Hoffnung zurückzubringen.

In der Welt von „After Us“ sind die letzten Tiere ausgestorben. Die Natur hat ihre letzte Lebenskraft aufgebracht, um die in Gefäßen gefangenen Seelen der Tiere zu retten.

Erlebt eine Geschichte voller Kontraste

„After Us lässt uns einen ernüchternden Blick auf eine durch menschliche Aktivität verwüstete Welt werfen. Während du Gaias Licht durch diese Welt führst und die Ursachen dieser Zerstörung entdeckst, wirst du mehr über das Schicksal der Verschlinger erfahren und ihre zwei gegensätzlichen Seiten erkennen: als Kraft der Zerstörung, aber auch als Kraft des Fortschritts, der Liebe und der Hoffnung“, führen die Piccolo Studios zur Handlung aus.

In der Rolle von Gaia erkundet ihr in „After Us“ eine abwechslungsreiche Welt, die von sterbenden Wäldern bis hin zum Meeresboden reicht. Dank Gaias Fähigkeiten seid ihr in der Lage zu gleiten, zu springen und zu sprinten, um neue Gebiete zu entdecken und tödlichen Fallen auszuweichen.

Zu den wichtigsten Themen, die im Rahmen der Geschichte angesprochen werden, gehören die Auswirkungen der menschlichen Existenz auf ihre Umwelt. „After Us“ erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

