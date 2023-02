Miasma Chronicles: Mehr als 15 Minuten frischer Spielszenen aus dem Strategie-RPG

Mit "Miasma Chronicles" entsteht bei The Bearded Ladies ein neues Strategie-Rollenspiel, das im Laufe des Jahres veröffentlicht werden soll. Was spielerisch geboten wird, verrät euch das mehr als 15 Minuten lange Gameplay-Video, das zum Abschluss der Woche zur Verfügung gestellt wurde.

Mit „Miasma Chronicles“ stellten die „Mutant Year Zero“-Macher von The Bearded Ladies im vergangenen Jahr ihr neuestes Projekt vor, das in Zusammenarbeit mit dem Publisher 505 Games veröffentlicht wird.

Spielerisch haben wir es bei „Miasma Chronicles“ mit einem Taktik-Rollenspiel zu tun, das laut offiziellen Angaben vor allem mit seinem strategischen Anspruch und den vielseitigen Charakteren punkten soll. Um euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, was spielerisch geboten wird, stellte 505 Games zum Wochenabschluss ein umfangreiches Gameplay-Video bereit.

Dieses liefert euch mehr als 15 Minuten neuer Spielszenen aus der Alpha-Version von „Miasma Chronicles“.

Stellt euch einer düsteren Gefahr

Die Geschichte des strategischen Rollenspiels dreht sich um den Protagonisten Elvis. Dieser wurde als Baby in die Bergbaustadt Sedentary gebracht und bekam von seiner Mutter einen Handschuh überreicht, der ihn in die Lage versetzt, die mysteriöse Kraft Miasma zu kontrollieren. Bei Miasma haben wir es mit einer gefährlichen Macht zu tun, die die USA, wie wir sie kannten, in Schutt und Asche legte.

Ihr durchstreift das US-amerikanische Ödland und begebt euch auf die Suche nach Elvis‘ Mutter, die unter geheimnisvollen Umständen verschwand. Im Ödland seht ihr euch mit allerlei Gegnern konfrontiert, die in den strategisch anspruchsvollen Gefechten bekämpft werden. Ebenfalls versprochen wird ein Crafting-System, das euch in die Lage versetzt, eure Ausrüstung zu verbessern oder neue Waffen zu erschaffen.

Zu den weiteren spielerischen Säulen von „Miasma Chronicles“ gehören die Erkundung der offenen Spielwelt und die vielseitige Charakter-Progression.

„Miasma Chronicles“ erscheint im Laufe des Jahres für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

