The Good Life: „Behind The Secret Of Rainy Woods“-DLC mit Termin & Details vorgestellt

Sicherlich ein wenig überraschend wurde unter dem Namen "Behind The Secret Of Rainy Woods" ein DLC zum ungewöhnlichen Adventure "The Good Life" angekündigt. Der DLC erscheint im nächsten Monat und bringt einen Schwung neuer Quests mit sich, mit denen weitere Geheimnisse der Kleinstadt Rainy Woods aufgedeckt werden.

Im Oktober des Jahres 2021 veröffentlichten die Entwickler von White Owls das ungewöhnliche Adventure „The Good Life“ für die Konsolen und den PC.

Das vom bekannten japanischen Game-Designer Hidetaka „Swery65“ Suehiro entworfene Abenteuer hatte zwar diverse interessante Ideen zu bieten, litt jedoch unter der inkonsequenten Umsetzung der Konzepte und diversen technischen Problemen. Dies führte dazu, dass sich die Durchschnittswertung je nach Plattform zwischen 50 und 60 Punkten einpendelte.

Trotz des enttäuschenden Abschneidens kündigten White Owls und der Publisher Playism in dieser Woche einen neuen DLC zu „The Good Life“ an. Die Mini-Erweiterung trägt den Namen „Behind The Secret Of Rainy Woods“ und wird am 9. März 2023 für alle Plattformen erscheinen, für die „The Good Life“ erhältlich ist.

Ein Dutzend neuer Quests wartet auf euch

Wie sich der offiziellen Ankündigung des DLCs entnehmen lässt, werden insgesamt zwölf neue Quests geboten, mit denen den Spielern und Spielerinnen die Möglichkeit geboten wird, weitere Geheimnisse der Kleinstadt Rainy Woods aufdecken zu können.

„Elizabeth lebt, und niemand erinnert sich daran, was in der verdammten Höllenschlucht Rainy Woods passiert ist. Es ist an der Zeit, herauszufinden, was wirklich los ist… Und vielleicht genießt ihr unterwegs etwas Zeit auf dem Land“, so die offizielle Beschreibung des DLCs.

Und weiter: „Nehmt eine Menge neuer Nebenquests von den Bewohnern von Rainy Woods an und begegnet unterwegs einigen neuen Gesichtern. Helft ihnen, Fotografie zu lernen! Zusammen kochen! Geheime Dates vereinbaren! Jemandem das Leben retten…? Nun, es ist Zeit für Naomi, das Getränk beiseite zu stellen und wieder ihren Journalistenhut aufzusetzen!“

„The Good Life“ ist für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch erhältlich. Zudem wird die Abwärtskompatibilität der aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S unterstützt.

