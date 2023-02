Dragon Age: Verkaufte sich laut Lead-Writer Gaider damals besser als Mass Effect

Auf Twitter stellte sich David Gaider, der damals als Lead-Writer an der „Dragon Age“-Reihe arbeitete und maßgeblich für die Geschichte von „Dragon Age: Origins“ verantwortlich war, verschiedenen Fragen der Community.

In einem Dialog, der sich um mögliche Remaster zu den älteren Serienablegern drehte, wies Gaider darauf hin, dass wir seiner Meinung nach nicht von der Veröffentlichung von Remastern älterer „Dragon Age“-Titel ausgehen sollten, da die Verantwortlichen von Electronic Arts nicht mit ausreichend hohen Verkaufszahlen rechnen würden. Erschwerend käme laut Gaider hinzu, dass EA das volle Potenzial der „Dragon Age“-Reihe nie erkannt habe.

„Ich vermute, EA würde es nur tun, wenn sie der Meinung wären, dass es sich wie vergoldete warme Semmeln verkaufen würde. Mein Eindruck war, dass sie Dragon Age nie wirklich verstanden haben oder verstanden, warum es sich besser verkauft hat als Mass Effect“, so Gaider weiter.

Auf welche Ableger er sich bei seinen Aussagen bezieht, verriet Gaider nicht. Auf die Frage angesprochen, warum sich „Dragon Age“ hinsichtlich des Aufbaus immer mehr an der „Mass Effect“-Reihe orientierte, führte Gaider aus: „Das ist eine gute Frage. Ich schätze, die Leute dachten, Mass Effect sei einfach schicker und moderner, weshalb es mehr kommerzielle Anziehungskraft haben sollte? Allgemeine Weisheiten sind manchmal eine heimtückische Sache.“

Eigenen Angaben zufolge würde sich Gaider genau wie die Spieler und Spielerinnen über ein technisch aufpoliertes Remaster zum 2009 veröffentlichten „Dragon Age: Origin“ freuen, da der Klassiker seiner Meinung nach massiv von einem technischen Upgrade profitieren würde.

Aktuell dürfte ein Remaster zu „Origins“ in den internen Planungen von BioWare aber wohl keine Rolle spielen. Schließlich arbeitet das kanadische Studio derzeit nicht nur an „Dragon Age: Dreadwolf“. Zudem entsteht bei den Rollenspiel-Experten das neueste Kapitel der „Mass Effect“-Reihe.

