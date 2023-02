Dragon Age Origins: Der damalige Lead-Writer spricht sich für ein Remaster aus

Bis heute zählt das Ende 2009 veröffentlichte „Dragon Age: Origins“ zu den beliebtesten Titeln des kanadischen Entwicklerstudios BioWare.

Eine Begebenheit, der sich auch David Gaider bewusst ist. Gaider arbeitete mehrere Jahre bei BioWare und war als Lead-Writer maßgeblich für die Geschichte und die Dialoge von „Dragon Age: Origins“ mitverantwortlich. In einem Twitter-Dialog mit Fans plauderte Gaider kürzlich über den Rollenspiel-Klassiker und setzte sich dabei für ein Remaster zu „Dragon Age: Origins“ ein, da der Titel seiner Meinung nach massiv von einem technischen Upgrade profitieren würde.

„Wenn wir gerade dabei sind, Spiele aus den Anfängen neu zu remastern, wie wäre es mit Dragon Age: Origins?“ so Gaider. „Seine Grafik bewegte sich schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hinter dem Standard… kannst du es dir mit brandneuem Schnickschnack aus der PS5-Ära vorstellen?“

„Alles, was ich will, ist, dass Morrigan nicht mehr die Schultern eines Linebackers hat und dass die Sexszenen nicht so aussehen, als würde jemand Marionetten zusammenschlagen und ‚jetzt Kuss!‘ rufen“, führte Gaider zu möglichen Verbesserungen aus, die er in einem Remaster gerne sehen würde.

Auf Twitter erntete Gaider mit seinem Wunsch eines Remasters zu „Dragon Age: Origins“ breite Zustimmung, da auch der Großteil der Nutzer in „Origins“ das beste „Dragon Age“-Abenteuer sieht. Doch wird auch scherzhaft vor einer technisch aufpolierten Neuauflage gewarnt.

So merkte ein Nutzer augenzwinkernd an, dass es wohl kaum im Interesse der Spieler und Spielerinnen sein könnte, die Brutmutter mit allerlei Details in einer hohen Auflösung zu Gesicht zu bekommen. Ob irgendwann mit einem Remaster zu „Dragon Age: Origins“ zu rechnen sein könnte, bleibt abzuwarten.

Schließlich befinden sich mit „Dragon Age: Dreadwolf“ und dem neuen „Mass Effect“ bereits zwei große Triple-A-Produktionen bei BioWare in Arbeit.

If we’re on a kick re-mastering games from the aughts, what about Dragon Age Origins? Its graphics were behind the curve even at the time of release… can you imagine it with brand new PS5-era bells and whistles? 🥳

— David Gaider (@davidgaider) February 23, 2023