Exoprimal: Startet der Dino-Shooter in Kürze in die offene Beta?

In diesem Jahr plant der japanische Publisher Capcom gleich mehrere große Neuveröffentlichungen. Neben dem im März erscheinenden Remake zu „Resident Evil 4“ und dem für einen Release im Juni angesetzten Fighting-Titel „Street Fighter 6“ befindet sich darunter die neue Marke „Exoprimal“.

Spielerisch haben wir es bei „Exoprimal“ mit einem klassischen Dino-Shooter zu tun, in dem ihr euch mit anderen Spielern beziehungsweise Spielerinnen zusammenschließt und versucht, eine von aggressiven Dinosauriern ausgehende Invasion zurückzuschlagen. Nachdem es im vergangenen Jahr bereits zu geschlossenen Netzwerk-Tests kam, könnte Capcom nun den Start einer offenen Beta vorbereiten.

Wie „PSN Releases“ berichtet, wurde im Backend des japanischen PlayStation Stores nämlich ein Datenbankeintrag für eine offene Beta entdeckt.

Da eine offizielle Stellungnahme beziehungsweise Ankündigung seitens Capcom noch auf sich warten lässt, bleibt abzuwarten, wann mit dem Start der offenen Beta zu rechnen ist. Da sich „PSN Releases“ bezüglich kommender Inhalte im PlayStation Network in der Vergangenheit als verlässliche Quelle erwies, können wir davon ausgehen, dass die Angaben auch dieses Mal zutreffend sind.

Zumal es sich bei „Exoprimal“ wie eingangs erwähnt um einen kooperativen Mehrspieler-Shooter handelt, der von seiner Multiplayer-Komponente lebt. Um für einen möglichst reibungslosen Launch zu sorgen und letzte Fehler aufspüren zu können, würde sich eine offene Beta mit möglichst vielen Teilnehmern natürlich anbieten.

Spielerisch möchte Capcom bei „Exoprimal“ nicht nur mit der knackigen Shooter-Action punkten. Darüber hinaus werden verschiedene Exo-Suit-Klassen mit individuellen Stärken und Fähigkeiten geboten, die auf dem Schlachtfeld intelligent miteinander kombiniert werden müssen, um das Überleben der eigenen Gruppe zu sichern.

„Exoprimal“ erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin in diesem Jahr für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Exoprimal Open Beta Test with id CUSA36597 released to the PS4 japanese PSN! pic.twitter.com/rLc6J9ImVv

— PSN releases (@psnrelease2) February 24, 2023