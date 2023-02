Tales of Symphonia Remastered: Entwickler räumen technische Probleme ein – Updates in Arbeit

Tales of Symphonia Remastered:

Zum Launch hat die Rollenspiel-Neuauflage "Tales of Symphonia Remastered" mit diversen technischen Problemen zu kämpfen. In einem aktuellen Statement entschuldigten sich die Entwickler für die entstandenen Umstände und gaben zudem die laufenden Arbeiten an ersten Updates bekannt.

"Tales of Symphonia Remastered" kämpft zum Launch mit technischen Problemen.

In diesem Monat kehrte der gefeierte Rollenspiel-Klassiker „Tales of Symphonia“ in Form einer Remastered-Fassung auf die Konsolen und den PC zurück.

Lange sollte die Freude der Spieler und Spielerinnen allerdings nicht halten, da sich schnell abzeichnete, dass „Tales of Symphonia Remastered“ mit diversen technischen Problemen zu kämpfen hat. Dabei sorgte nicht nur die Tatsache für Unverständnis, dass die Neuauflage in 30 Bildern die Sekunde dargestellt wird, während es das Gamecube-Original aus dem Jahr 2003 abgesehen von der Weltkarte auf eine Darstellung in 60FPS brachte.

Darüber hinaus klagte die Community über eine instabile Framerate auf der Switch sowie fehlerhafte Texturen, mitunter sehr lange Ladezeiten und vereinzelte Abstürzen, von denen alle Plattformen gleichermaßen betroffen sind. In der Zwischenzeit meldeten sich die verantwortlichen Entwickler mit einer Stellungnahme zu den Problemen zu Wort.

An den Problemen wird gearbeitet

In entsprechenden Tweets entschuldigte sich Bandai Namco Entertainment zunächst für die technischen Fehler von „Tales of Symphonia Remastered“. Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass die Entwickler bereits an Updates arbeiten, mit denen die technischen Unzulänglichkeiten aus der Welt geschafft werden sollen. Konkrete Termine für die Updates wurden allerdings nicht genannt.

„Wir können bestätigen, dass es in dieser Produktversion, die derzeit zum Verkauf angeboten wird, ein Problem mit dem Gameplay gibt. Wir untersuchen derzeit eine Lösung“, heißt in der Stellungnahme auf dem offiziellen Twitter-Kanal. „Wir werden Sie über das Updates für zukünftige Fixes informieren, sobald wird dazu in der Lage sind. Wir werden es von diesem Konto aus senden, also warten Sie bitte auf die Informationen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die unseren Kunden entstanden sind.“

Related Posts

„Tales of Symphonia Remastered“ ist für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch erhältlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Tales of Symphonia Remastered.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren