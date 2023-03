The Walking Dead Saints & Sinners: Kein PSVR2-Gratis-Upgrade für Standardversion

Nach der Ankündigung, dass "The Walking Dead Saints & Sinners" mit einem Gratis-Upgrade auf die PSVR2-Version angehoben werden kann, folgte in einem Trailer eine Präzisierung. Besitzer der Standardversion werden offenbar zur Kasse gebeten.

„The Walking Dead Saints & Sinners“ wird am 21. März 2023 für PlayStation VR2 erscheinen. Nachdem es im vergangenen Januar noch von offizieller Seite hieß, dass Besitzer des Titels für PS4 mit einem Gratis-Upgrade auf die PSVR2-Version umsteigen können, wurde der aktualisierte Upgrade-Plan vorgestellt, bei dem dieses Versprechen nur zum Teil gehalten wird.

Im Januar hieß es auf dem offiziellen Youtube-Account von Skydance Interactive unter einem Trailer zum Spiel: „Anlässlich des Jubiläums von The Walking Dead: Saints & Sinners können Spieler, die das Spiel bereits auf PSVR gekauft haben, das Spiel kostenlos auf PSVR2 herunterladen, wenn es am 21. März 2023 auf den Markt kommt.“

Wenig später betonte der Entwickler auf Twitter, dass das kostenlose Upgrade auch für die PlayStation Plus-Version von „The Walking Dead Saints & Sinners“ gilt.

Kostenpflichtiges Upgrade für Standardversion

Im neusten Trailer zu „The Walking Dead Saints & Sinners“, der gestern veröffentlicht wurde, wird das Gratis-Upgrade eingegrenzt. Demnach können lediglich Besitzer der Tourist Edition ohne Zusatzkosten auf die PSVR2-Version umsteigen. Besitzer der Standardversion müssen hingegen 10 Dollar in das Upgrade investieren:

Unterhalb des Trailers heißt es (mit einem falschen Termin) ergänzend: „Kaufe jetzt die Tourist Edition und erhalte ein kostenloses Upgrade, wenn Chapter 1 und Chapter 2 am 31. März auf PSVR2 erscheinen.“

Die Standard Edition von „The Walking Dead Saints & Sinners“ kann bereits mit einem Upgrade auf die Tourist Edition angehoben werden. Aufgrund der widersprüchlichen Ankündigungen wäre es aber wohl ratsam, zunächst auf ein weiteres Statement der Entwickler zu warten. Auch ist offen, wie es nun wirklich um die PS Plus-Version steht.

Ebenfalls erscheint am 21. März 2023 das zweite Kapitel „The Walking Dead Saints & Sinners – Retribution“. Hier werden 39,99 Euro für die Standardversion, 49,99 Euro für die Payback Edition und 59,99 Euro für die Deluxe Edition fällig. Letztere umfasst ebenfalls das erste Kapitel.

In „The Walking Dead: Saints & Sinners“ übernehmen Spieler die Rolle eines Überlebenden, der in einer post-apokalyptischen Welt nach einem Zombie-Ausbruch in New Orleans versucht, zu überleben. Der Charakter kann entweder männlich oder weiblich sein und basiert auf der Comicserie „The Walking Dead“.

