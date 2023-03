E3 2023: Messeveranstalter versprechen AAA-Unternehmen

Obwohl Nintendo, Microsoft und Sony vermutlich nicht an der diesjährigen E3 teilnehmen, wirbt der Messeveranstalter mit großen AAA-Unternehmen. Einen davon kennen wir bereits.

Bereits im Vorfeld kamen Gerüchte auf, dass Nintendo, Xbox und PlayStation nicht an der E3 2023 teilnehmen werden. Die Videospiel-Messe wollte nach der COVID-19-Krise erneut in Präsenz durchstarten, doch Fans haben befürchtet, dass die großen Namen ausbleiben könnten.

Nintendo hat bereits bestätigt, dass das Unternehmen in diesem Jahr nicht an der E3 teilnehmen wird. Doch obwohl die großen Konsolenhersteller in diesem Jahr möglicherweise fehlen, gibt sich die E3 optimistisch.

Große Publisher auf der E3

Die Messeveranstalter gaben bekannt, dass auf der E3 2023 namenhafte AAA-Unternehmen vertreten sein werden. Zusätzlich sollen zahlreiche Indie-Aussteller und Tech- sowie Hardware-Firmen mit Messeständen locken. Um welche Unternehmen es sich dabei genau handelt, haben die Verantwortlichen nicht verraten.

Bislang hat nur Ubisoft bestätigt, dass es an der E3 2023 teilnehmen wird. Eine vollständige Liste der Aussteller soll noch im Vorfeld der Messe bekannt gegeben werden. So haben die teilnehmenden Unternehmen noch vor der Messe die Möglichkeit, ihre Ankündigungen zu tätigen.

Nachdem im vergangenen Monat die Registrierungen für Fachmedien begonnen haben, können sich berufstätige Mitglieder der Spielindustrie ab sofort registrieren. Für den Besuch der Messe ist ein Branchenpass nötig, der im Vorfeld erworben werden muss.

Die E3 2023 findet vom 13. bis zum 16. Juni im Convention Center von Los Angeles statt. Die ersten beiden Tage der E3 2023 (13.-14. Juni) werden ausschließlich für Unternehmen reserviert sein. Am dritten Tag (15. Juni) sind sowohl Geschäfts- als auch Privatbesuchende willkommen, während der letzte Tag (16. Juni) nur Privatpersonen gewidmet ist.

Die Fachbesucher und -besucherinnen haben Zugang zu den Hallen West und Süd des LACC, während Privatpersonen an den Publikumstagen nur Zugang zur Halle Süd haben.

Quelle: VGC

