Anno 1800: Sichert euch Gratis-Items für die PS5-Version

Am 16. März erscheinen die Konsolen-Versionen des Aufbauspiels "Anno 1800". Passend dazu findet in der Woche nach dem Release ein Event statt, bei dem ihr euch auf Twitch kostenlose Items für das Spiel sichern könnt.

Das beliebte Aufbauspiel „Anno 1800“ erscheint für PS5 und Xbox Series X/S. Zu diesem Anlass veranstaltet Entwickler Ubisoft Blue Byte ein Event, bei dem ihr euch kostenlose Items für die Konsolen-Version des Spiels abholen könnt. Es findet auf der Plattform Twitch statt.

Vom 16. März bis zum 23. März könnt ihr euch verschiedene exklusive Schiffskins, Ornamente und Firmenlogos sichern, die im normalen Spiel nicht erhältlich sind. Spieler der PC-Version müssen sich dabei aber nicht ärgern. Für sie sind alle diese exklusiven Skins bereits erhältlich und die meisten werden sie schon besitzen.

Schaut euren Lieblingsstreamer zu und verdient Belohnungen

Was ihr tun müsst, um die Belohnungen zu erhalten, ist denkbar einfach: Ihr müsst nur einen Twitch-Account besitzen und einem Streamer, der bei dem Event mitmacht, beim Zocken des Spiels zuschauen. Wenn ihr euer Ubisoft-Konto mit Twitch verknüpft, schaltet ihr nach einer Stunde Zuschauen das Anno Union Banner und nach drei Stunden den feierlichen Skin für das Linienschiff frei.

Zusätzlich gibt es an jedem Tag des Events noch weitere Boni, die ihr zeitunabhängig erhalten könnt. Vom 16. bis zum 19. März ist das jeweils ein anderes Firmenlogo, am 20. März bekommt ihr die Anno-Union-Werbetafel und vom 21. bis zum 23. März erwartet euch der Feierliche Skin für den Schlachtkreuzer.

Eine Liste der Streamer, die beim „Anno Twitch Drop“-Event mitmachen, findet ihr auf der Website des Spiels. Selbst wenn ihr im Eventzeitraum nicht aktiv die Streams schauen könnt, es reicht, die Übertragung im Hintergrund laufen zu lassen, um die Belohnungen zu erhalten.

„Anno 1800“ erschien am 16. April 2019 für den PC. Nun folgen am 16. März die Konsolen-Fassungen für PS5 und Xbox Series X/S. Die Last-Gen-Konsolen gehen hierbei leider erstmal leer aus. Ob noch Fassungen für PS4 und Xbox One kommen werden, ist nicht bekannt.

