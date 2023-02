Anno 1800 für PS5: Unterschiede zur PC-Version, DLC-Pläne, Cross-Progression und mehr

„Anno 1800“ wird für Konsolen veröffentlicht. Die Console Edition des Aufbaustrategiespiels erscheint am 16. März 2023 für PS5 und Xbox Series X/S, wie wir kürzlich berichteten. Besitzer der Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One gehen leer aus.

Interessenten haben die Wahl zwischen einer Standard Edition, die das komplette Grundspiel enthält und für 40 Euro verkauft wird, sowie einer 10 Euro teureren Deluxe Edition, die drei zusätzliche kosmetische DLCs (Jahrmarkts Paket, Lichter der Stadt Paket, Fußgängerzonen Paket) umfasst. Bei ausgewählten Händlern kann die Standard Edition von „Anno 1800“ ebenfalls als Retail-Fassung* erworben werden.

Anno 1800 – Unterschiede zur PC-Version

Doch welche Unterschiede ergeben sich gegenüber der PC-Version, die seit einigen Jahren erhältlich ist? Ziel der Entwickler war es, das „Anno 1800“-Basisspielerlebnis auf Konsolen zu bringen. Dafür wurden die Benutzeroberfläche und Steuerung überarbeitet. Hinzu kamen ein erweitertes Tutorial sowie die „Annopedia“. Letzteres ist ein spielinternes Wiki mit Informationen zu den Features und Mechaniken des Spiels.

In der Konsolen-Version von „Anno 1800“ können bis zu 16 Spieler in Multiplayer-Matches antreten, während sich im Koop-Modus bis zu vier Spieler pro Team in den Titel stürzen. Hierbei ist es allerdings nur möglich, mit Spielern derselben Plattform zu spielen. Cross Play wird es entsprechend nicht geben. Cross-Progression zwischen PS5 und Xbox Series X/S wird hingegen unterstützt. Ebenfalls wurde bestätigt, dass die Konsolen-Edition von „Anno 1800“ eine Bildrate von 30 FPS bietet.

Season Pass wird auf Konsolen nicht unterstützt

In Bezug auf mögliche Download-Inhalte für die Konsolenversion von „Anno 1800“ heißt es in der FAQ-Übersicht, dass man sich auf das Basisspiel konzentrieren möchte, das viele Stunden Inhalt zu bieten hat. Zudem werden die ersten neun kosmetischen DLCs, die bereits auf dem PC erhältlich sind, zum Kauf angeboten.

Das jüngst veröffentlichte „Drachengarten“-Paket und die drei verbleibenden kosmetischen DLCs, die für 2023 geplant sind, werden später in diesem Jahr zur Verfügung stehen. Allerdings gebe es keine Pläne, das Season Pass-System auf die Konsolen zu bringen, sodass die größeren Inhalts-Erweiterungen den Konsolenspielern offenbar nicht zugänglich gemacht werden.

PC-Version nicht von Konsolen-Entwicklung beeinträchtigt

Zum Schluss räumte das Team mit der Annahme auf, dass die Einstellung der Entwicklung weiterer DLCs für die PC-Version vom Konsolen-Port verschuldet wurde: „Nein, die Konsolen-Edition ist bereits seit Herbst 2021 in Entwicklung und wir haben seitdem sowohl neue Inhalte als auch kostenlose Updates für den PC veröffentlicht“, heißt es dazu.

Die Pläne, die Hauptentwicklung für die PC-Version von „Anno 1800“ abzuschließen, waren unabhängig vom Wunsch, eine Version für die Konsole zu erstellen, da das Team der Meinung war, dass die PC-Version mit allen Inhalten seit dem Release gut aufgestellt ist.

„Anno 1800“ erscheint Mitte März für PS5 und Xbox Series X/S. Mehr zum Spiel ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

