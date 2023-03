Resident Evil 4 Remake: Anime-Miniserie stimmt auf Release ein

Capcom hat die erste Episode der Anime-Reihe „Leon und das geheimnisvolle Dorf“ in Anlehnung an den baldigen Release von „Resident Evil 4 Remake“ veröffentlicht. Der Anime wirkt niedlich und verstörend zugleich.

„Resident Evil 4 Remake“ erscheint in wenigen Tagen, weshalb Capcom noch einmal kräftig die Werbetrommel rührt. Passend zum Launch hat der Entwickler und Publisher nun eine kleine Anime-Reihe von Nippon Animation produzieren lassen, in der Leons Abenteuer zu sehen sind. Die Mini-Serie hört auf den Namen „Leon und das geheimnisvolle Dorf“ und spielt die Geschehnisse aus „Resident Evil 4 Remake“ nach.

Die erste Folge ist nun auf YouTube zu sehen und dauert nicht einmal eine Minute. Der Zeichenstil könnte einigen bekannt vorkommen, denn Nippon Animation ist für die Produktion von Serien wie „Heidi“, „Die Biene Maja“ oder „Wickie und die starken Männer“ verantwortlich. Der Anime versprüht einen süßen Charme, doch hinter der niedlichen Fassade steckt die knallharte Brutalität von „Resident Evil 4 Remake“.

Resident Evil 4 Remake wird zum Anime

Im Intro sind die beiden Hauptcharaktere Leon und Ashley zu sehen, wie sie neben einem harmlosen Wolf stehen. Doch plötzlich springen Tentakel aus dem Wolf und das Duo wird von furchteinflößenden Gestalten aus dem Dorf gejagt.

In der ersten Episode, die übersetzt so viel wie „Die Suche nach Ashley“ heißt, kommt Leon mit einer Pistole gezückt im Dorf an. Er schaut sich seelenruhig um und sucht nach Ashley Graham, der Präsidententochter. Dazu fragt er die Dorfbewohner, doch bekommt nur unverständliches Brabbeln als Antwort.

Gegen Ende des Videos bekommt Leon einen vernichtenden Axtschlag und er schwebt mit infizierten Wölfen einen Regenbogen entlang. Die Axt steckt dabei noch in seinem Kopf. Es bleibt abzuwarten, wie viele Episoden noch folgen werden und welche Geschehnisse er beleuchten wird.

„Resident Evil 4 Remake“ erscheint am 24. März 2023 für PS4, PS5, PC und Xbox Series X/S. Für alle Unentschlossenen gibt es bereits jetzt eine Demo, in der das Spiel getestet werden kann.

