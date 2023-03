The Outer Worlds: Patch 1.1 behebt Abstürze und Performance-Probleme auf der PS5

The Outer Worlds:

Zum Launch hatte das Rollenspiel "The Outer Worlds" auf der PlayStation 5 mit diversen technischen Problemen zu kämpfen. Ab sofort steht das Update 1.1 bereit, das laut offiziellen Angaben für eine stabilere Performance auf der PS5 sorgt und zudem vereinzelte Absturzursachen beseitigt.

"The Outer Worlds" erschien kürzlich für die PlayStation 5.

In diesem Monat wurde das von Obisidian Entertainment entwickelte Rollenspiel „The Outer Worlds“ in Form der „Spacer’s Choice Edition“ für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Nachdem die Umsetzungen für die Konsolen der aktuellen Generation zum Release mit diversen technischen Unzulänglichkeiten zu kämpfen hatten, steht ab sofort das Update 1.1 bereit. Offiziellen Angaben zufolge werden mit dem Patch zum einen die vereinzelten Abstürze behoben, die auf der PlayStation 5 auftraten.

Des Weiteren wurden die allgemeine Performance verbessert und die teilweise flackernden Texturen korrigiert. Den Changelog und weitere Details zum Update 1.1 findet ihr auf der offiziellen Website von Private Division.

Diese Verbesserungen werden auf der PS5 geboten

Die „The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition“ umfasst das Hauptspiel sowie alle bisher veröffentlichten Inhalte und diverse technische Verbesserungen. Beispielsweise wird das Science-Fiction-Rollenspiel auf der aktuellen Sony-Konsole in der 4K-Auflösung und 60 Bildern die Sekunde dargestellt. Dank der schnellen SSD der PS5 wurden zudem die Ladezeiten spürbar gesenkt.

Zu den weiteren technischen Verbesserungen gehören eine überarbeitete Ausleuchtung der Spielwelt, verbesserte Partikeleffekte, eine erhöhte Asset-Dichte mit verbesserter Schärfentiefe und eine Überarbeitung des dynamischen Wetters. Eine verbesserte Partner-KI, optimierte Animationen und schärfere Texturen runden das technische Upgrade ab.

Des Weiteren dürfen sich Spieler und Spielerinnen auf der PlayStation 5 über die Unterstützung der exklusiven DualSense-Features freuen. Zu diesen gehören ein pulsartiger Rückschlag bei automatischen Waffen oder ein „lineares Rumble“ beim Flammenwerfer.

Weitere Meldungen zu The Outer Worlds:

„The Outer Worlds“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich. Aktuell arbeitet Obsidian Entertainment an “ The Outer Worlds 2″, das aufgrund der Übernahme des Studios durch Microsoft aber nicht für die PlayStation 5 erscheinen wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu The Outer Worlds.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren