Gran Turismo 7: Update 1.31 offenbar mit 120hz und VRR-Support – Changelog-Leak

„Gran Turismo 7“ wird in dieser Woche mit einem neuen Update erweitert. Schon am vergangenen Wochenende gewährte der Polyphony Digital-Chef Kazunori Yamauchi einen Blick auf die Silhouetten der enthaltenen Fahrzeuge, die erahnen lassen, mit welchen Neuzugängen gerechnet werden kann.

Während der vollständige Changelog für das Update 1.31 noch nicht offiziell veröffentlicht wurde, kam es im Vorfeld offenbar zu einem Leak, der auf Resetera zusammengefasst wurde. Daraus geht hervor, dass Spieler von „Gran Turismo 7“ wohl in Kürze in den Genuss eines 120hz-Supports kommen. Gleiches gilt für die Unterstützung von VRR.

Dem offenbar zu früh freigeschalteten und inzwischen wieder entfernten Changelog ließ sich ebenfalls entnehmen, dass es zu Änderungen an der Aufhängungsphysik, der Reifenphysik und der Aerodynamik des Spiels kommt. Und auch einige Eingabeeinstellungen in Bezug auf Force Feedback und Lenkung werden angepasst.

Spieler können sich außerdem auf neue Nürburgring-Layouts samt einer Langstecke, Events und eine Reihe von Änderungen an der Spielphysik (mit angepassten Zeiten und Anforderungen für verschiedene Herausforderungen) einstellen.

Nachfolgend sind die bisher bekannten Neuerungen aufgelistet, wobei zu beachten ist, dass der Changelog in japanischer Sprache verfasst wurde und daher Ungenauigkeiten enthalten sein könnten.

GT7-Update Update 1.31 laut Leak

Weitere Informationen über den 120hz-Modus und die VRR-Unterstützung wurden bisher nicht geteilt. Da das zugrundeliegende Update aber in dieser Woche veröffentlicht werden soll, dürften die Details in Kürze – vermutlich heute im Laufe des Tages – folgen.

