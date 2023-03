Gran Turismo 7: Sonys Rennsimulation feiert erstes Jubiläum

„Gran Turismo 7“ ist jetzt ein Jahr alt! Am 4. März 2022 erschien das Rennspiel von Polyphony Digital für PS5 und PS4.

Nachdem „Gran Turismo Sport“ viele Fans enttäuschte, fand die Rennspielreihe mit dem siebten Teil zurück zu alter Stärke. Im PLAY3-Test vergab Olaf 8,5 von zehn möglichen Punkten. Besonders der große Umfang, das gelungene Gameplay und die motivierende Kampagne sind positiv herausgestochen.

Ebenfalls überzeugt war die internationale Presse, laut denen das Franchise wieder in die Spur gefunden hat. Insgesamt 119 Testwertungen wurden eingereicht, die zu einer durchschnittlichen Wertung von 87 Punkten führten.

Teurere Credits verärgerten die Fans

Doch selten ging die Meinung zwischen Presse und den Spielern so weit auseinander wie bei „Gran Turismo 7“: Nach fast 11.000 Nutzer-Stimmen beträgt der User-Score katastrophale 2,2 Punkte. Wie es dazu gekommen ist? Der Auslöser dafür war Patch 1.07/1.08, mit dem der Credit-Verdienst reduziert wurde. Infolgedessen kam es auf Metacritic zu einem regelrechten Review Bombing. Die Spieler zeigten sich verärgert, weil sie bei einem Vollpreis-Spiel dazu bewegt werden sollten, weiteres Geld zu investieren.

Auch der Online-Zwang war für viele ein Kritikpunkt. Laut Studio-Chef Kazunori Yamauchi habe man sich dafür entschieden, um Betrug zu verhindern.

Jedenfalls brachte das verantwortliche Entwicklerteam mit der Zeit immer wieder kostenlose Content-Updates heraus. Schon im Vorfeld versprach Polyphony Digital verschiedene Post-Launch-Inhalte, wozu vorrangig Autos und Strecken gehören. Zudem sind im Laufe der Monate Ausdauerrennen sowie der Autoverkauf hinzugekommen.

Seit dem 22. Februar ist „Gran Turismo 7“ nun auch in der virtuellen Realität spielbar. An diesem Tag wurde das Rennspiel nämlich als einer der Launch-Titel von PlayStation VR2 herausgebracht. Dass euch hiermit ein komplett neues Rennspielerlebnis erwartet, schilderte euch unser „Angespielt“-Bericht.

PC-Version möglich, Film kommt im Sommer

Früher oder später könnte die Rennsimulation noch seinen Weg auf den PC finden. Zwar machte Yamauchi im Dezember klar, dass sich keine PC-Version in Arbeit befindet, doch ausgeschlossen ist das weiterhin nicht.

Darüber hinaus schafft es „Gran Turismo“ in diesem Jahr erstmals auf die Leinwand: Am 11. August startet der Film in den Kinos. Die Ereignisse basieren auf der realen Geschichte von Jann Mardenborough, der es vom Gamer zum Profi-Fahrer geschafft hat.

Im Übrigen gibt es heute noch ein weiteres Sony-Jubiläum: Die PlayStation 2 kam heute vor 23 Jahren in den japanischen Handel. Es ist mit 155 Millionen verkauften Einheiten bis heute die erfolgreichste Konsole überhaupt.

