Gran Turismo 7: PC-Version in Arbeit? Serienschöpfer Yamauchi bezieht Stellung

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass Kazunori Yamauchi die laufenden Arbeiten an einer PC-Version von "Gran Turismo 7" angedeutet haben könnte. Um den Spekulationen den Weg aus den Segeln zu nehmen, bezog der Serienschöpfer in einem Interview Stellung zu den Berichten der letzten Wochen.

Ende des vergangenen Monats äußerte sich Polyphony Digitals Kazunori Yamauchi zu einer möglichen PC-Version von „Gran Turismo 7“ und wies darauf hin, dass diese in Betracht gezogen beziehungsweise zumindest nicht ausgeschlossen wird.

Schnell machte diese Aussage die Runde und führte in den vergangenen Wochen zu dem Gerücht, dass Polyphony Digital bereits mit den Arbeiten an einer PC-Umsetzung des erfolgreichen Rennspiels begonnen haben könnte. Um den Spekulationen entgegenzutreten und erst gar keine falschen Gerüchte aufkommen zu lassen, äußerte sich Yamauchi im Gespräch mit der japanischen Dengeki Online noch einmal zu diesem Thema.

Auch wenn eine PC-Portierung von „Gran Turismo 7“ keinesfalls ausgeschlossen wird, betonte Yamauchi, dass sich diese zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in Arbeit befindet.

Aktuell gibt es nichts anzukündigen

„Das ist nicht wahr“, so Yamauchi zu den Berichten um die laufenden Arbeiten an der PC-Version. „In Bezug auf eine PC-Version antwortete ich, dass es als Entwickler nicht so ist, dass ich nicht alle Möglichkeiten berücksichtigt habe. Das bedeutet, dass die Möglichkeit nicht null ist. Aber wenn Sie mich fragen, ob ich etwas Konkretes tue, dann mache ich das nicht. Es gibt nichts zu besprechen.“

In diesen Wochen feiert die „Gran Turismo“-Reihe ihr 25. Jubiläum. Passend dazu wurde vor wenigen Tagen bestätigt, dass es die Rennspielserie weltweit auf mehr als 90 Millionen verkaufte Spiele bringt. „Das ist ein Ergebnis, das wir alleine nicht hätten erreichen können“, führte Yamauchi zum kommerziellen Meilenstein aus.

Und weiter: „Hinter dieser Zahl von 90 Millionen stehen all die Menschen in den Medien, die ihren Lesern die Faszination von Gran Turismo vermittelt haben. Dann gibt es die Leute von PlayStation, die Gran Turismo für uns auf der ganzen Welt mit Leidenschaft verkauft haben. Und da ist diese unglaubliche Menge an Unterstützung von den Einzelhändlern, die mit unseren Kunden zusammenarbeiten.“

„Gran Turismo 7“ ist für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

Quelle: Videogames Chroncile

