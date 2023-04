PS Plus Essential: April-Spiele starten morgen – März-Angebot heute noch sichern

PS Plus Essential:

Morgen wird PS Plus Essential für April 2023 freigeschaltet, was bedeutet, dass das März-Angebot nur noch wenige Stunden lang in Anspruch genommen werden kann. Im vergangenen Monat waren drei Spiele dabei, darunter "Minecraft Dungeons".

Am vergangenen Wochenende öffnete der April die Pforten, was bedeutet, dass PlayStation Plus-Abonnenten ein neues Angebot an „Gratis-Spielen“ laden können.

Die Essential-Neuzugänge wurden bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Zu deren Freischaltung kommt es am morgigen Dienstag. Das bedeutet zugleich, dass die PS Plus Essential-Spiele für März nur noch heute den ganzen Tag und morgen einige Stunden lang in Anspruch genommen werden können.

PlayStation Plus im März 2023

Das Angebot konnte sich im vergangenen März durchaus sehen lassen. So wurden am 7. März 2023 die Spiele „Battlefield 2042“ für PS4 und PS5, „Minecraft Dungeons“ für PS4 und „Code Vein“ für PS4 freigeschaltet. Nachfolgend haben wir die Produkteinträge im Web-Shop des PlayStation Stores verlinkt, wo sie nach einem Login noch bis morgen recht simpel in die persönliche Bibliothek gepackt werden können:

PS Plus Essential März – Produkteinträge im PSN:

Sobald sich die Essential-Spiele in eurer persönlichen Bibliothek befinden, können sie uneingeschränkt gespielt werden. Das gilt auch nach deren Entfernung aus dem Programm von PS Plus Essential.

PS Plus Essential für April 2023

Mit dem Wegfall der Spiele für PS Plus Essential im März wird Platz für das April-Angebot. Angekündigt wurden die Neuzugänge am vergangenen Mittwoch.

Neu mit dabei sind drei Titel, darunter „Sackboy: A Big Adventure“ für PS4 und PS5, „Tails of Iron“ für PS4 und PS5 und „Meet your Maker“ für PS4 und PS5. Beim zuletzt genannten Titel handelt es sich um eine Neuerscheinung, die direkt in die Mitgliedschaft aufgenommen wird und ein wenig Game Pass-Stimmung aufkommen lässt.

PS Plus Essential April – Produkteinträge im PSN:

Nachfolgend verraten wir euch, was die Neuzugänge im April zu bieten haben:

PS Plus Essential für April 2023 wird morgen gegen 11 Uhr freigeschaltet. Wir werden noch einmal gesondert daran erinnern. Doch welches der drei Spiele ist euer Highlight des neuen Monats?

Welches ist euer PS Plus Essential-Highlight im April? Sackboy: A Big Adventure

Meet your Maker

Tails of Iron Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Sackboy: A Big Adventure 69%, 322 votes 322 votes 69% 322 votes - 69% of all votes

Meet your Maker 17%, 80 votes 80 votes 17% 80 votes - 17% of all votes

Tails of Iron 14%, 65 votes 65 votes 14% 65 votes - 14% of all votes Abstimmungen insgesamt: 467 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Sackboy: A Big Adventure

Meet your Maker

Tails of Iron × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

PS Plus Extra und Premium im April

Mit der Freischaltung der Spiele für PS Plus Essential im April ist längst nicht Schluss. Auch die Bibliotheken von Extra und Premium werden im neuen Monat wieder gefüllt.

Bis zur Ankündigung der Neuzugänge für die höherpreisigen Stufen müssen Abonnenten allerdings noch eine Woche warten. Sie erfolgt voraussichtlich am Mittwoch, dem 12. April 2023 gegen 17:30 Uhr, bevor die Freischaltung am Dienstag, dem 18. April 2023 etwa gegen 11 Uhr an der Reihe ist.

PlayStation Plus wird in drei Stufen angeboten, die ab einem Preis von 59,99 Euro pro Jahr abonniert werden können. Für diesen Betrag gibt es bereits einen Zugriff auf die Essential-Games und auf weitere Vorteile wie der Cloud-Speicher, die Nutzung von Online-Modi und mehr. Eine Übersicht über die Features der einzelnen Stufen hält Sony auf der offiziellen Seite parat.

