Creed Rise to Glory: Mit neuen Features & Inhalten für PlayStation VR2 veröffentlicht – Trailer

Nach der offiziellen Ankündigung vor wenigen Wochen ist die „Championship Edition“ zum Box-Spektakel „Creed: Rise to Glory“ ab sofort für PlayStation VR2 erhältlich.

Laut den verantwortlichen Entwicklern von Survios dürfen sich angehende Boxer auf Sonys neuem Virtual-Reality-Headset sowohl auf technische Verbesserungen als auch neue Inhalte freuen. Beispielsweise unterstützt „Creed: Rise to Glory“ auf PlayStation VR2 eine Darstellung in 4K und HDR.

Zu den weiteren technischen Verbesserungen gehören das erweiterte Sichtfeld, die Unterstützung des haptischen Feedbacks sowie präzisere Kämpfe dank des fortschrittlicheren Controller-Trackings.

Ebenfalls versprochen werden deutlich kürzere Ladezeiten sowie die Möglichkeit, die Stimme von Rocky Balbao dank des 3D-Audio-Features aus der eigenen Ringecke zu hören.

Der harte Weg zum Champion

In der Rolle von Adonis Creed, dem Sohn des legendären Box-Weltmeisters Apollo Creed, steht ihr in „Creed: Rise to Glory“ vor der Aufgabe, euch an die Spitze der Weltrangliste zu boxen und schlussendlich den WM-Titel zu gewinnen. Zu den neuen Features der „Championship Edition“ gehört der Ausdauermodus.

Zu diesem führen die Entwickler aus: „Wollt ihr euch noch mehr anstrengen und eure Boxkünste auf die Probe stellen? Dafür gibt es jetzt den Ausdauermodus, der erstmals auf PSVR2 erscheint. Durch das Entfernen des virtuellen Ausdauersystems wird euer Charakter nur dann müde, wenn ihr es auch seid. So wirkt jeder Kampf noch intensiver und realistischer.“

Ebenfalls mit von der Partie ist ein Fitness-Modus, in dem ihr abseits des Rings Workouts mit individuellen Zielen erstellen könnt, um eure persönlichen Kalorien- oder Zeitziele zu verwirklichen und ein Trainingsprogramm zu erstellen, das auf eure Bedürfnisse zugeschnitten ist. Ebenfalls überarbeitet wurde der PvP-Modus, der plattformübergreifende Box-Matches zwischen PlayStation VR2 und Meta Quest 2 unterstützt.

Abgerundet wird die PlayStation VR2-Version von „Creed: Rise to Glory“ von drei weiteren Arenen, acht neuen Charakteren und einem Kostümsystem mit knapp 100 Looks. Die Deluxe-Edition enthält 22 zusätzliche „Glow“-Kostüme, die laut Entwicklerangaben mit Sicherheit für Aufsehen sorgen werden.

Weitere Meldungen zum Thema:

Wer „Creed: Rise to Glory“ bereits für PlayStation VR besitzen sollte, kann seine seine Kopie einem kostenpflichtigen Upgrade auf die „Championship Edition“ unterziehen (19,99 Euro für die Standard-Edition, 29,99 Euro für die Deluxe-Edition).

Anbei der offizielle Launch-Trailer zur überarbeiteten Fassung der VR-Box-Simulation.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Creed: Rise to Glory.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren