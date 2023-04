Resident Evil 4: Diese 18 Easter Eggs und Details sind im Remake versteckt

Das „Resident Evil 4“-Remake strotzt nur so vor neuen Details! Es handelt sich nämlich nicht um eine 1:1 Nachbildung des Originals, sondern eine aufwendige Neuinterpretation. Capcom ließ es sich dabei nicht nehmen, coole Easter Eggs und andere interessante Anspielungen einzubauen.

Eine kurze Erklärung der Easter Eggs: Es geht natürlich nicht um Ostereier, die am gerade stattfindenden Osterfest gesucht werden. Stattdessen sind versteckte Besonderheiten in Videospielen oder ähnlichem gemeint, die ebenfalls erst gefunden werden müssen.

Hühnereier als Easter Egg

1. Ironischerweise bezieht sich ein Easter Egg auf Hühnereier: Im Dorf könnt ihr in bestimmten Momenten beobachten, wie Hühner Eier legen. Manchmal ist ein goldenes dabei.

2. Sammelt ihr die Eier auf, könnt ihr euch damit nicht nur heilen, sondern auch eure Kameraden bewerfen. Dazu zählen Ashley, Luis und der Händler. Jeder von ihnen liefert eine entsprechende Reaktion. „Findest du das lustig?“, fragt beispielsweise Luis.

Die Wanderin aus dem Intro

3. In der neu eingeführten Intro-Szene seht ihr eine Frau, die von den Los Illuminados in einem Altar geopfert wird. Laut einem Bericht ist sie eine von zwei Wanderinnen, die übrigens am Anfang von den Polizisten erwähnt werden. Tatsächlich könnt ihr beide in Arealen rund um den See ermordet vorfinden.

Leon im John Wick Modus

4. Wenn die Ganados Leon auf die Pelle rücken, hält er seine Waffe schräg und näher am Körper. Die gleiche Haltung ist bei John Wick aus der gleichnamigen Filmreihe zu beobachten. Es ist eine Nahdistanztechnik namens Center Axis Relock, die bei wenig Platz verwendet wird.

5. Leons geübter Umgang mit der Pistole zeigt sich auch außerhalb des Kampfes. So könnt ihr erkennen, dass sich sein Finger außen an der Waffe befindet – und nicht am Abzug. So lernen es Polizisten in ihrer Ausbildung.

Ausrüstung aus Resident Evil 2

6. Leons Kampfmesser ist das aus „Resident Evil 2“. In der Beschreibung steht, dass es aus seiner Zeit beim R.P.D. stammt. Auch seine Pistole stammt aus Raccoon City, da auf ihr das Wort „Kendo“ steht. So heißt ein Waffenshop im zweiten Hauptteil, den Leon und Ada besuchen.

Überspringt den Dorfkampf

7. Der intensive Dorfkampf lässt sich im New-Game-Plus-Modus skippen. Klettert einfach auf das Dach eines Hauses und schießt auf die Kirchenglocke. So schickt ihr die Dorfbewohner schon früher zum Bingo. Allerdings benötigt ihr ein Gewehr mit Zielfernrohr, um die Glocke erfassen zu können.

8. Wenn wir schon beim Dorfkampf sind: Verfolgt euch Dr. Salvador hinter den Häusern auf der linken oder rechten Seite, folgt eine weitere Zwischensequenz. Hier zersägt er mehrere Holzbalken, wodurch ein Dach einstürzt.

9. Begibt ihr euch auf der angrenzenden Farm in die Nähe der Kühe, mischen sie sich in den Kampf ein. Sie rennen allerdings nicht nur die Ganados, sondern auch Leon über den Haufen.

Eklige Gore-Effekte

10. Gore spielt in der Neuauflage eine Rolle: Trennt ihr einem Gegner mit dem Schuss aus einem wuchtigen Schießeisen ein Körperteil ab, könnt ihr die Plagas im Körper sehen.

11. Eine Verstümmelung bezieht sich auf die Bärenfalle. Läuft ein Ganado hier rein und ihr kickt ihn daraufhin weg, reißt er sich das Bein heraus.

Anspielung auf Resident Evil 1…

12. Als Ashley ein bestimmtes Tor öffnet, sagt sie in der englischen Version: „I’m pretty much a master of unlocking.“ Im ersten Teil aus dem Jahr 1996 sagt Barry wiederum zu Jill: „It might be handy if you are the master of unlocking.“

… und auf Evil Dead

13. Kauft ihr die Riot Gun, sagt der Händler im Englischen: „That’s a real Boomstick.“ Es ist eine Anspielung auf Ash von „Evil Dead“, der im dritten Teil den Satz „This is my Boomstick“ ausspricht.

5 Weitere nennenswerte Details

An Hunnigans Bildschirm, der eure Endergebnisse anzeigt, klebt unten ein Zettel. Darauf steht, dass sie für nächsten Freitag einen Bingo-Abend plant. Eine Referenz bezüglich Leons Bingo-Spruch.

Wie im Original könnt ihr Del Lago auch im Remake verärgern. Schießt dafür einfach am See ins Wasser und ihr erlebt euer blaues Wunder.

Subtile Animationen: Bei anfangendem Regen halten sich Leon und Ashley kurz die Hände über den Kopf. Leuchtet ihr der Präsidententochter wiederum mit der Taschenlampe an, verdeckt sie ihr Gesicht.

Nehmt ihr Ashley mit zum Schießstand, setzt sie sich dort auf ein Fass. Ihre Pose dabei ist die selbe, die sie auf einem Bild des Originals einnahm. Zudem feuert sie Leon an.

Der Striker-Anhänger für euren Koffer verschafft euch als Vorteil eine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Diese Anspielung basiert auf den Ditman-Glitch des Originals, durch den ihr mit der Striker in der Hand schneller laufen konntet.

Das „Resident Evil 4“-Remake ist seit dem 24. März für PS5, PS4, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Nur zwei Wochen brauchte Capcom, um das Action-Horror-Spiel über vier Millionen Mal zu verkaufen.

Habt ihr noch irgendwelche coolen Details entdeckt? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

