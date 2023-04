Final Fantasy XVI: Neue State of Play angekündigt – Wir nennen euch den Termin

Vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass das vielversprechende Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ offiziell den Gold-Status erreichte und somit wie geplant im Juni veröffentlicht werden kann.

Ergänzend zu dieser Ankündigung bestätigten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment, dass das hauseigene „State of Play“-Format in dieser Woche zurückkehren wird. Die neueste Episode wird sich um „Final Fantasy XVI“ drehen und uns sowohl neue Details als auch mehr als 20 Minuten frischer Gameplay-Szenen liefern.

Wer bezüglich „Final Fantasy XVI“ bereits auf den sprichwörtlich heißen Kohlen sitzen sollte und die neuen Eindrücke kaum erwarten kann, darf sich freuen. Wie bekannt gegeben wurde, findet die „State of Play“ zu „Final Fantasy XVI“ nämlich schon am morgigen Donnerstag, den 13. April 2023 um 23 Uhr unserer Zeit statt.

Nachdem uns die Verantwortlichen von Square Enix in den letzten Monaten mehrfach darauf hinwiesen, dass „Final Fantasy XVI“ regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der PlayStation 5 machen wird, wurde kürzlich bestätigt, dass auf Sonys Konsole zwei Darstellungs-Modi geboten werden.

Wer das Rollenspiel in 60 Bildern die Sekunde genießen möchte, kommt beim Performance-Modus auf seine Kosten, der „Final Fantasy XVI“ in der nativen 1440p-Auflösung und 60FPS darstellt. Hinzukommt der Quality-Modus mit der 4K-Auflösung und einer Darstellung in 30 Bildern die Sekunde.

Ein weiterer Faktor, der auf der PlayStation 5 für eine besonders immersive Spielerfahrung sorgen soll, ist die Einbindung des DualSense-Controllers. Dank Features wie dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern soll sich beispielsweise das Öffnen von schweren Türen oder Fallgittern besonders realistisch anfühlen. Auch die Effekte im Kampf oder der Wind bei der Erkundung der Spielwelt werden durch den DualSense-Controller in eurer Hand an euch weitergegeben.

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023 für die PlayStation 5.

