Hot Wheels Unleashed: Entwickler enthüllen beeindruckende Verkaufszahlen

Der Action-Racer "Hot Wheels Unleashed" ist seit seinem Release deutlich erfolgreicher, als die meisten wahrscheinlich vermutet hätten. Entwickler "Milestone" hat in einer aktuellen Pressemitteilung über die erreichten Meilensteine des Spiels gesprochen und beeindruckende Verkaufszahlen enthüllt.

Gut eineinhalb Jahre liegt der Release von „Hot Wheels Unleashed“ jetzt schon zurück. In dieser Zeit hat der Arcade-Racer mit den beliebten Spielzeugautos viele Fans für sich gewonnen. Entwickler Milestone und Rechteinhaber Mattel haben nun in einer neuen Pressemitteilung bekannt gegeben, wie gut das Rennspiel tatsächlich bei den Konsumenten angekommen ist.

Seit dem Release am 30. September 2021 hat sich „Hot Wheels Unleashed“ über 2 Millionen Mal verkauft. Auf allen Plattformen inklusive Xbox Game Pass und Playstation Plus liefern sich seitdem 8 Millionen Spieler actiongeladene Rennen und kommen damit auf eine Gesamtspielzeit von fast 929 Jahren. Das sind Zahlen, die davor noch kein Spiel von Milestone erreichen konnte, was den Spielzeug-Racer zum erfolgreichsten Werk des Studios aller Zeiten macht.

Der große Erfolg kommt dabei nicht von ungefähr. Nicht nur hat das „Hotwheels“-Franchise laut Milestone-CEO Luisa Bixio „eine der engagiertesten und leidenschaftlichsten Fangemeinden aller Marken weltweit“, das Rennspiel bietet zudem viele kreative Inhalte, die die Spielerschaft am Leben erhalten.

Fokus neben dem ultimativen Rennerlebnis vor allem auf Kreativität

Nicht nur das auf die Spielzeugautos zugeschnittene Gameplay kommt bei den Fans gut an. Vor allem die vielen verschiedenen Customization-Möglichkeiten halten das Spiel am Leben. Neben der Option, mithilfe des Livery-Editors seine Fahrzeuge individuell anzupassen, kann man mit dem Track Builder seine ganz eigenen Rennstrecken designen.

Über 350.000 neue Pisten sind dadurch seit Release dazu gekommen und bieten einen riesigen Katalog an Möglichkeiten. Dass „Hot Wheels Unleashed“ unglaublich gut bei den Fans ankommt, zeigen auch die überwältigend positiven Wertungen auf Steam. Auf Metacritic gibt es zwar auch viel Kritik, die vor allem den Schwierigkeitsgrad und die KI betreffen, im Großen und Ganzen ist der actionreiche Racer jedoch ein voller Erfolg.

„Hot Wheels Unleashed“ ist seit dem 30. September 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. Game-Pass-Besitzer können das Spiel kostenlos spielen. Im Playstation-Plus-Premium-Abo könnt ihr es zwei Stunden lang uneingeschränkt testen.

