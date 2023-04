Call of Duty Modern Warfare 2: Kostenlose Multiplayer-Testwoche startet in Kürze

Call of Duty Modern Warfare 2:

Wolltet ihr den Multiplayer von "Call of Duty: Modern Warfare 2" schon einmal ausprobieren? Activision hat mitgeteilt, dass ihr in Kürze die Chance haben werdet.

In Kürze werden die Multiplayer-Elemente des First-Person-Shooters „Call of Duty: Modern Warfare 2“ kostenlos spielbar sein. Activision und Infinity Ward haben mitgeteilt, dass alle interessierten Spieler vom 19. bis zum 26. April 2023 eine Auswahl der Mehrspieler-Inhalte erleben können.

Ein ausgiebiger Blick auf den Mehrspieler

Insgesamt werden 12 Spielmodi und 10 Karten zur Verfügung stehen. Darunter finden sich Klassiker wie Team Deathmatch, Herrschaft und Abschuss bestätigt, während mit Shoot House, Shipment und Dome auch ebenso bekannte Schlachtfelder auf die Spieler warten. Mit Pelayo’s Lighthouse wird auch eine der neuen Karten aus der frisch gestarteten dritten Season spielbar sein.

Die kostenlose Mehrspieler-Woche wird am morgigen Abend um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnen. Selbstverständlich kann man sich auf einen umfangreichen Download einstellen, auch wenn Activision auf die verschiedenen Plattformen verweist, um entsprechende Informationen zu erhalten.

Nach dem Ablauf der kostenlosen Woche muss man die Vollversion von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ kaufen, wenn man weiterhin den Multiplayer spielen möchte. Alternativ kann man auch direkt in „Call of Duty: Warzone 2.0“ einsteigen und den Battle Royale-Shooter, der stets kostenlos verfügbar ist, auf Herz und Nieren testen.

Weitere Meldungen zu Call of Duty:

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ ist seit Ende letzten Jahres für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich.

Quelle: GameSpot

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren