Elden Ring: Update 1.09.1 samt Changelog veröffentlicht

Für „Elden Ring“ wurde auf allen unterstützten Plattformen ein Update auf die Version 1.09.1 veröffentlicht. Der neue Patch behebt einige Fehler, die im obligatorischen Changelog aufgelistet sind.

Neben Fehlerbehebungen nimmt das neue Update auch Balancing-Änderungen am Spiel vor, darunter eine Verringerung des Poise-Schadens der Fertigkeit Cursed-Blood Slice (Blutfluchschnitt).

Ein weiterer Punkt im Changelog widmet sich der Fähigkeit „Ansteckende Wut“ des Quallenschilds, die für Probleme sorgte. Weitere Details liefert die folgende Übersicht.

Changelog zum Elden Ring-Update 1.09.1

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Effekte einiger Fertigkeiten, Beschwörungen, Gegenstände und Waffen, die die Angriffskraft erhöhten, nicht auf Zauber und Beschwörungen angewendet wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Fertigkeit „Ansteckende Wut“ des Quallenschilds die Angriffskraft weiterhin erhöhte, wenn man den Schild nicht ausrüstete oder zu einer anderen Waffe wechselte.

Der Poise-Schaden der Fertigkeit Cursed-Blood Slice (Blutfluchschnitt) wurde verringert.

Im Fall der PC-Version wurden Hinweise für ein Problem veröffentlicht, bei dem das Raytracing im Spiel aktiviert wird, ohne dass die Spieler dies wollen. Der Modus kann im Titelmenü oder im Spiel deaktiviert werden, indem Spieler über System und Grafik die Raytracing-Qualität auf AUS setzen.

Laut FromSoftware sollten betroffene Spieler, die nach der Aktivierung von Raytracing mit Leistungsproblemen zu kämpfen haben, zunächst schauen, dass ihre Hardware die Mindestanforderungen erfüllt. Zudem sollte sichergestellt werden, dass der Grafikkartentreiber auf dem neusten Stand ist.

Der Raytracing-Effekt wurde mit dem letzten großen Update, das Ende des vergangenen Monats veröffentlicht wurde, ein Teil von „Elden Ring“. Ob sich die Aktivierung lohnt, erfahrt ihr in dieser Meldung.

„Elden Ring“ kam im Februar 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S sowie PC auf den Markt und sicherte sich im Anschluss etliche Auszeichnungen, darunter Game of the Year-Awards.

