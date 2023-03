Elden Ring: FromSoftware-Hit holt sich Game of the Year-Award

"Elden Ring" wurde einmal mehr zum Spiel des Jahres erklärt. Diese Auszeichnung bekam das FromSoftware-Rollenspiel im Zuge der Game Developers Conference 2023. Doch auch "God of War Ragnarök" ging bei weitem nicht leer aus.

Das vor einem Jahr veröffentlichte „Elden Ring“ wurde mit einem weiteren Award ausgezeichnet. Bei den diesjährigen Game Developers Choice Awards konnte FromSoftware für den Titel eine Auszeichnung für das beste Spiel des Jahres entgegennehmen.

Es war allerdings nicht die einzige Kategorie, in der sich der Blockbuster durchsetzen konnte. Ebenfalls gab es für „Elden Ring“ Auszeichnungen in den Bereichen künstlerische Gestaltung und Design.

Seit der Veröffentlichung wurde „Elden Ring“ bereits mit einer Reihe wichtiger GOTY-Auszeichnungen belohnt, darunter die Auszeichnung als „Spiel des Jahres“ bei den 26. jährlichen DICE Awards, den New York Game Awards 2023 und den The Game Awards 2022. Mehr als 20 Millionen Abnehmer fand der Titel bereits. Und auch eine Erweiterung ist in Planung. Jüngste Statistiken zum Spiel findet ihr hier.

Preise für God of War Ragnarök

Auch für „God of War Ragnarök“ war es eine erfolgreiche Preisverleihung. Den Juroren gefiel besonders die Audio-Gestaltung. Ebenfalls punkten konnte die Technologie, während der Kratos-Titel zudem den Publikumspreis bekam.

„Stray“ wurde im Rahmen der Game Developers Choice Awards zum besten Debütspiel erklärt. Die Auszeichnung für die beste Erzählung ging an Obsidians „Pentiment“. Und auch John Romero ging nicht leer aus. Er wurde für seine bisherige Leistung in der Videospielbranche ausgezeichnet.

Die komplette Liste der Award-Gewinner:

Best Debut: Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive) Best Visual Art: Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment) Best Audio: God of War Ragnarok (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)

God of War Ragnarok (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment) Best Narrative: Pentiment (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)

Pentiment (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios) Social Impact Award: Citizen Sleeper (Jump Over The Age/Fellow Traveller)

Citizen Sleeper (Jump Over The Age/Fellow Traveller) Innovation Award: Immortality (Half Mermaid Productions)

Immortality (Half Mermaid Productions) Best Technology: God of War Ragnarok (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)

God of War Ragnarok (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment) Best Design: Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment) Audience Award: God of War Ragnarok (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)

God of War Ragnarok (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment) Game of the Year: Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment) Pioneer Award: Mabel Addis

Mabel Addis Lifetime Achievement Award: John Romero

Related Posts

Die Preisverleihung fand im Rahmen der GDC 2023 statt, einer Konferenz mit zahlreichen Vorträgen und Diskussionsrunden. Sie wird allgemein als bildende Veranstaltung für Entwickler betrachtet, aber auch als Networking-Woche, in der Beziehungen geknüpft und Verträge für kommende Projekte geschlossen werden.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren