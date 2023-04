Armored Core 6: Gerücht glaubt an neuen Trailer in der kommenden Woche

Einem Gerücht zufolge soll es schon in einer Woche einen neuen Trailer zu „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ geben. Die Quelle ist ein bekannter Leaker, der in der Vergangenheit öfter Recht behalten hat.

Schon in der vergangenen Woche machte ein Key Art Hoffnung auf eine baldige Präsentation zu „Armored Core 6: Fires of Rubicon“. Weitere Hinweis gab es in Form einer Alterseinstufung und der Aktualisierung auf Version 2.1.0.1.

Nun verdichten sich die Hinweise dank eines bekannten Leakers, der einen neuen Trailer für den 28. April 2023 erwartet. So könnte nach einer langen Funkstille endlich neues Material zum Spiel gezeigt werden.

Leaker ist kein Unbekannter

Natürlich handelt es sich dabei nur um ein Gerücht und wir sollten die Information mit Vorsicht genießen. Doch der chinesische Leaker aus dem a9vg-Forum hat in der Vergangenheit schon öfter eine goldene Nase bewiesen. So sagte er beispielsweise das Update für „God of War: Ragnarök“ voraus, das den New Game Plus-Modus beinhaltete.

Das Gerücht untermauert er mit einem Bild, das er im Forum gepostet hat. Auf dem Bild ist einer der riesigen Roboter zu sehen, der vom besagten Datum auf einem gelben Flatterband umgeben ist.

Bislang gibt es noch keine offizielle Stellungnahme von From Software. Das Team hat momentan allerhand zu tun, denn neben „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ arbeitet es aktuell an der „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung zu „Elden Ring“.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Bislang ist noch nicht bekannt, wann das Spiel erscheinen wird.

Ersten Gerüchten zufolge könnte der Titel entweder im September oder im Oktober 2023 erscheinen, falls es nicht zu internen Verzögerungen kommt. Sobald wir weitere Informationen hierzu bekommen, lassen wir es euch direkt wissen.

