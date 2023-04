Armored Core 6: Key-Art geleakt – Neue Hinweise auf eine baldige Präsentation?

In der vergangenen Woche erreichte uns die Meldung, dass From Softwares Mech-Shooter „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ in Südkorea mit einer Alterseinstufung versehen wurde.

Da die entsprechenden Ratings in der Vergangenheit des Öfteren Präsentationen oder baldige Veröffentlichungen nach sich zogen, wurde schnell spekuliert, dass das Ganze auch für „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ gelten könnte. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche aktuell durch die Vorbestellungen auf den Xbox-Konsolen.

Hier wurde bemerkt, dass die Vorab-Version des Mech-Shooters auf die Version 2.1.0.1 aktualisiert wurde, was vor dem Release eines Titels eher unüblich ist. Daher wird spekuliert, dass die offizielle Enthüllung des Releasetermins in der Tat in den nächsten Wochen erfolgen könnte.

Untermauert werden die Spekulationen von der Tatsache, dass am Wochenende zudem das Key-Art von „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ geleakt wurde. Dieses haben wir natürlich unterhalb dieser Meldung zur Ansicht eingebunden. Da eine offizielle Stellungnahme seitens From Software weiter auf sich warten lässt, ist jedoch unklar, wann im Endeffekt mit einer ausführlichen Präsentation des Mech-Shooters oder gar der Enthüllung des Releaesetermins zu rechnen ist.

Denkbar wäre beispielsweise, dass From Software und Bandai Namco Entertainment den Start des diesjährigen Summer Game Fest am 8. Juni 2023 für eine entsprechende Ankündigung nutzen. Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass der Release von „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ im September oder Oktober 2023 erfolgen wird.

Gestützt werden diese Gerüchte von der englischsprachigen Publikation Exputer, die unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen Anfang März berichtete, dass der Mech-Shooter vor der kürzlich angekündigten „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung zum Rollenspiel-Hit „Elden Ring“ erscheinen wird. From Software und Bandai Namco Entertainment sprechen bisher nur von einem geplanten Release in diesem Jahr.

Weitere Meldungen zu Armored Core 6: Fires of Rubicon:

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

Interesting note about the Armored Core VI install is that it’s on version 2.1.0.1 which is strange for a pre-release game.

I think a reveal is coming very soon and it’s almost certainly making 2023. pic.twitter.com/Np5AvOk0cB

— Okami Games (@Okami13_) April 16, 2023