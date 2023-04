Armored Core 6: Alterseinstufung in Südkorea – Neue Details & Releasetermin in Kürze?

Bekanntermaßen ist der Mech-Shooter "Armored Core 6: Fires of Rubicon" für einen Release in diesem Jahr vorgesehen. Eine Alterseinstufung in Südkorea könnte darauf hindeuten, dass wir bald mit einer Präsentation und neuen Details rechnen können.

Ende des vergangenen Jahres bestätigte das japanische Entwicklerstudio From Software die laufenden Arbeiten am Mech-Shooter „Armored Core 6: Fires of Rubicon“.

Nachdem uns vor wenigen Wochen das Gerücht erreichte, dass der neueste Ableger der „Armored Core“-Reihe vor dem „Shadow of the Erdtree“-DLC zum Rollenspiel-Hit „Elden Ring“ veröffentlicht werden soll, könnten weitere Details und eine mögliche Enthüllung des Releasetermins bevorstehen.

Darauf deutet zumindest die Tatsache hin, dass „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ in Südkorea in dieser Woche mit einer Alterseinstufung versehen wurde. Die entsprechenden Einstufungen durch das südkoreanische Rating-Board waren in der Vergangenheit ein verlässlicher Hinweis auf bevorstehende Ankündigungen. So auch in diesem Fall?

Entwickler versprechen packende Bosskämpfe

Wie Produzent Yasutaka Ogura im Rahmen einer Präsentation auf der Taipeh Game Show 2023 versprach, wird sich „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades an den Vorgängern beziehungsweise den letzten Projekten von From Software orientieren. Dies bedeutet, dass ihr euch auf einen knackigen Mech-Shooter einstellen könnt, der vor allem mit seinen packenden und anspruchsvollen Bosskämpfen punktet.

Weiter führte Ogura aus, dass es im Kampf gegen die Bosse vor allem darauf ankommt, ihre Bewegungsmuster genau zu beobachten und die eigene Strategie dynamisch anzupassen. Doch auch abseits der Missionen beziehungsweise des Kampfgeschehens besteht die Möglichkeit, euch und eure Kampfroboter auf die vor euch liegenden Herausforderungen zuzuschneiden, indem ihr allerlei Teile austauscht.

„Aufgrund des Einsatzes von Mechs haben sowohl der Spielercharakter als auch die feindlichen Charaktere extrem dynamische Bewegungen. Als Roboter wird ihre Dynamik nur durch die Aggressivität ihrer Bewegung übertroffen. Vor allem die Angriffsdistanz ändert sich häufig, von Nah zu Fern, dann von weit zurück zu nah. In dieser Hinsicht dient die dynamische Action dieser Kampfszenen wirklich dazu, die Spieler auf Trab zu halten“, hieß es in der Präsentation weiter.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

