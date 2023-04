Skate: Playtest für die Konsolen in Arbeit – Neue Details zu Aktivitäten & Belohnungen

In der dritten Ausgabe der "The Board Room"-Videoreihe lieferten uns die Entwickler von Full Circle frische Details zu "Skate". Zum einen wurde bekannt gegeben, dass derzeit an einem Playtest für die Konsolen gearbeitet wird. Darüber hinaus erteilte das Studio kostenpflichtigen Lootboxen eine endgültige Absage.

Zum Abschluss der Woche stellte Full Circle die dritte Episode der „The Board Room“ genannten Videoreihe bereit, in der ausführlich über die Arbeiten an „Skate“ gesprochen wird.

In der aktuellen Ausgabe wiesen die Verantwortlichen von Full Circle zum einen darauf hin, dass derzeit an einer Ausweitung der Playtests auf die Konsolen gearbeitet wird. Bislang hatten ausgewählte Spielerinnen und Spieler lediglich auf dem PC die Möglichkeit, eine frühe Version von „Skate“ anzuspielen und den Entwicklern entsprechendes Feedback zukommen zu lassen.

Wann die Playtests von „Skate“ den Weg auf die Konsolen finden werden, wurde leider nicht verraten. Ein weiteres Thema, über das Full Circle in der dritten „The Board Room“-Episode sprach, sind die Aktivitäten und die damit verbundenen Belohnungen, die in der Spielwelt von „Skate“ auf euch warten.

Eine endgültige Absage an Lootboxen

Nachdem Full Circle in den vergangenen Monaten mehrfach darauf hinwies, dass in „Skate“ keine kostenpflichtigen Lootboxen enthalten sein werden, erteilte das Studio Mechaniken dieser Art nun eine endgültige Absage. Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass ihr in „Skate“ an unterschiedlichen Aktivitäten teilnehmen und euch auf diesem Wege allerlei Belohnungen verdienen könnt.

Die Aktivitäten in der Welt von „Skate“ lassen sich laut den Entwicklern grob in vier Arten unterteilen: Herausforderungen, Pop-ups, Community-Events und Throwdowns. Bei den Herausforderungen wird es sich um kurze Aktivitäten handeln, die sich regelmäßig ändern und so auch auf lange Sicht für spielerische Abwechslung sorgen. Die Pop-ups wiederum weisen auf dynamische Aktivitäten hin, die zufällig in der ganzen Stadt des Spiels auftauchen und auf ihren Abschluss warten.

Bei den Community-Events wird es wenig überraschend darum gehen, sich mit anderen Spielerinnen beziehungsweise Spielern zusammenzuschließen, um vorgegebene Aufgaben und Ziele zu meistern. Abschließend wären da noch die Throwdowns, in denen ihr euch ebenfalls anderen Skatern anschließt und ausgewählten Aufgaben nachgeht. Diese können laut Entwicklerangaben von simplen Trainings bis hin zum Angeben mit spektakulären Tricks und Moves reichen.

Weitere Meldungen zu Skate:

Laut Full Circle befindet sich das Progressions- und Belohnungssystem von „Skate“ derzeit noch in einem frühen Stadium und könnte auf Basis des Feedbacks, das die Entwickler im Rahmen der Playtests erreicht, geändert beziehungsweise optimiert werden.

„Skate“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird in Form eines Free2Play-Titels veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Skate 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren