Skate: Free-to-Play, Cross-Play, Mikrotransaktionen und neues Video

Electronic Arts hat angekündigt, dass „Skate“ als Free-to-Play-Titel veröffentlicht wird. Gleichzeitig bestätigte das Unternehmen, dass der Titel keinen weiteren Namenszusatz erhält und auch in der finalen Version einfach nur „Skate“ (beziehungsweise „skate.“) heißen wird.

Zu den Features gehören Cross-Play und Cross-Progression zwischen „Last-Gen, New-Gen und PC“, sodass zum einen eine große Community gemeinsam die Straßen unsicher machen kann und zugleich ein Plattformwechsel ermöglicht wird, ohne dass der Fortschritt verloren geht. Zudem ist eine Mobileversion in Arbeit, die ebenfalls von Cross-Play und Cross-Progression profitieren soll.

Skate statt Skate 4

Warum „Skate“ nicht „Skate 4“ heißen wird, erklärte der Creative Director Cuz Parry: „Dies ist keine Fortsetzung. Es ist kein Remake. Es ist kein Reboot, kein Prequel, nichts von alledem. Es ist kein Remake oder ein Remaster, was auch immer man mit ‚re‘ machen kann. Das ist es, das ist Skate.“

„Skate“ sei kein iterativer Titel. Und wie es scheint, wird die Reihe nicht zu diesem Format zurückkehren. Denn laut Parry sind kein „Skate 5“ oder „Skate 10“ bzw. alles dazwischen geplant.

Man möchte „nicht die ganze Zeit neue Spiele herausbringen“, sondern das machen, was die Spieler wünschen. Das heißt, dass „Skate“ im Laufe der Zeit neue Features erhalten wird, an denen die Community interessiert ist.

Jahrelange Unterstützung geplant

Laut Isabelle Mocquard, Leiterin des Produktmanagements beim Entwickler Full Circle, soll „Skate“ über Jahre hinweg unterstützt werden. Es war nicht das Ziel, ein Spiel zu erschaffen, das man durchspielt, sondern etwas, zu dem die Spieler immer wieder zurückkehren können.

Um das zu erreichen, möchten die Entwickler „Skate“ aktiv mit „neuen Gameplay-Elementen und Verbesserungen, neuen Inhalten und Events sowie vielen saisonalen Drops“ unterstützen.

Mikrotransaktionen ohne Pay-to-Win

Auch wenn „Skate“ grundsätzlich kostenlos gespielt werden kann, sind Spieler in der Lage, Geld in den Titel zu investieren. Kostenpflichtige Lootboxen und kostenpflichtige Gameplay-Vorteile soll es nicht geben. Stattdessen setzen die Macher in erster Linie auf kosmetische Mikrotransaktionen.

„Mit einem solchen Modell sind wir in der Lage, die Gemeinschaft zwischen den Spielern, die sich entscheiden, Geld auszugeben, und denen, die es nicht tun, zusammenzuhalten. Und das bedeutet, dass diese sozialen Verbindungen, diese Freundschaften, die im Spiel geschlossen werden, gedeihen können, ohne unser Publikum zu spalten“, so Full Circle-Geschäftsführer Dan McCullo.

Doch wann wird „Skate“ erscheinen? Zu diesem Thema hielten sich die Macher bedeckt. Der Creative Director Deran Chung betonte lediglich: „Es wird erscheinen, wenn es fertig ist.“ Die Entwickler möchten sich die nötige Zeit nehmen und es vermeiden, den Titel zu vermasseln.

„Ich meine, das ist der richtige Weg, es zu tun. Aber wir freuen uns darauf, die Skate-Community einzuladen, das Spiel in der Entwicklung diesen Sommer und in den kommenden Monaten zu spielen“, so Chung weiter. Die Registrierung für den Playtest wird hier angenommen.

