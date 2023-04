Unrecord: Indie-Studio enthüllt fast fotorealistischen FPS-Shooter

Ein neues Indie-Studio hat einen Trailer zu einem First-Person-Shooter veröffentlicht, der mit seiner außergewöhnlich fotorealistischen Grafik für Aufsehen gesorgt hat. Was es mit "Unrecord" auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Mit dem Release der Unreal Engine 5 sind die Möglichkeiten der Entwicklerstudios in punkto Realismus enorm angestiegen. Was mit der neuesten Game-Engine von Epic Games möglich sein soll, zeigt jetzt das französische Indie-Studio „DRAMA“. Vor wenigen Tagen wurde ein erster Trailer zum PC-Debüttitel „Unrecord“ veröffentlicht, der seitdem viel Aufmerksamkeit erregt.

Der Grund dafür ist die unglaublich realistische Grafik des Bodycam-Shooters, die viel mehr an einen Actionfilm als an ein Videospiel erinnert. Laut dem Entwicklerteam handelt es sich bei „Unrecord“ um einen taktischen First-Person-Shooter, der die Geschichte eines Polizei aus der Perspektive seiner Body Cam erzählt.

Die gezeigten Szenen aus dem Early-Gameplay-Trailer sind durchaus beeindruckend, es gibt aber auch viele Zweifel, ob das Spiel tatsächlich so erscheinen wird.

Release in der gezeigten Form ist eher unwahrscheinlich

Das gezeigte Material sieht zwar so realistisch aus wie kaum ein Videospiel zuvor, ob sich das dann aber auch in der finalen Fassung umsetzen lassen wird, darf bezweifelt werden. „DRAMA“ ist ein erst in den letzten Jahren gegründetes französisches Indie-Studio, das aktuell gerade mal drei Entwickler beschäftigt.

Neben dem CEO Théo Hiribarne arbeiten noch ein Level Designer und ein Creative Director an „Unrecord“. Dass ein Drei-Mann-Team in einer recht kurzen Zeit und ohne Vorerfahrung ein dermaßen ambitioniertes Projekt umsetzen kann, scheint eher unwahrscheinlich. Zwar soll es sich laut Entwicklerteam bei dem im Trailer gezeigten Material um Echtzeit-Gameplay handeln. Jedoch sollte man auch in diesem Fall wie bei vielen Early-Gameplay-Trailern nicht zu viel erwarten.

Falls „Unrecord“ tatsächlich so erscheinen sollte, könnte es einen neuen Maßstab für zukünftige FPS-Shooter setzen. Noch ist das ganze Projekt aber eher mit Vorsicht zu behandeln. Ein Release-Datum hat das Spiel noch nicht. Es wird aber definitiv nicht mehr dieses Jahr erscheinen. Es bleibt abzuwarten, ob das Studio die hochgesetzte Messlatte tatsächlich einhalten kann.

