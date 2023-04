My Time at Sandrock: Stardew Valley-Alternative erscheint noch in 2023

My Time at Sandrock:

„My Time at Sandrock“ befindet sich seit 2022 im Early Access für den PC. Nun soll die Vollversion für diverse Konsolen im Sommer 2023 erscheinen.

In My Time at Sandrock gibt es nicht nur viel zu bauen, sondern auch ordentlich Action.

„My Time at Sandrock“ ist der direkte Nachfolger von „My Time at Portia“ und erscheint im Sommer 2023 für PS4 und PS5. Das haben die Verantwortlichen nun in einem Blogpost bekannt gegeben. Das Spiel war ursprünglich als ein DLC für den Erstling geplant, doch konnte sich aufgrund seiner vielen Neuerungen als eigenständiges Spiel durchsetzen.

In einem passenden Ankündigungstrailer gibt es zu sehen, was uns mit dem Titel erwartet. Der Trailer verspricht über 60 Stunden Gameplay und zeigt viele Spielelemente, die wir in dem Titel erwarten dürfen.

Baut die Wüstenoase wieder auf

Nachdem wir unseren eigenen Charakter erschaffen haben, können wir direkt mit dem Bauen beginnen. Das Ziel ist es, die namensgebende Stadt wieder zu einer blühenden Metropole werden zu lassen. Die weiten Wüsten, tiefen Canyons und atemberaubenden Ruinen beherbergen jede Menge Ressourcen, die wir zum Bauen benötigen.

Für das Bauen steht uns unsere eigene Werkstatt zur Verfügung. Hier verwerten wir die Materialien und Relikte, die wir in der Welt gefunden haben. Mit fortschreitendem Spielverlauf schalten wir Maschinen frei, die den Arbeitsprozess deutlich erleichtern.

Im Spiel gibt es verschiedene Story-Missionen, in denen wir etwas bauen müssen. Nachdem wir ein Gebäude oder andere Dinge erschaffen haben, werden unserem Charakter ein paar Tage Pause gegönnt. Doch auch abseits der Pausen können wir uns die Zeit im Spiel frei einteilen. Die Freizeit kann genutzt werden, um andere Aufträge abzuschließen oder Geld zu verdienen.

Zum Thema: My Time at Sandrock: Nachfolger zu My Time at Portia mit Details & Trailer angekündigt

Doch es wird nicht nur gebaut, sondern auch gekämpft. Viele Gegner machen uns die Suche nach wichtigen Ressourcen schwer. In den actionbasierten Kämpfen müssen wir die Schläge der Gegner voraussehen, um entsprechend zu kontern.

Es ist sogar möglich, unter den NPCs seine große Liebe zu finden, diese zu heiraten und Kinder zu bekommen. In den dafür vorgesehen Story-Missionen können wir mehr über die NPCs erfahren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: PlayStation.Blog

Weitere Meldungen zu My Time at Sandrock.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren