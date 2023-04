Activision Blizzard: Gewinn im letzten Quartal deutlich gestiegen

Activision Blizzard hat die Ergebnisse für das erste Quartal des laufenden Kalenderjahres veröffentlicht und damit bestätigt, dass der Nettogewinn für die drei Monate, die am 31. März 2023 endeten, im Vergleich zum Vorjahr um 87 Prozent auf 740 Millionen US-Dollar ansteigen konnte.

Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 35 Prozent auf 2,38 Milliarden Dollar, während die Nettobuchungen um 26 Prozent auf 1,86 Milliarden Dollar stiegen.

Die Zahlen in der Übersicht:

Umsatz: 2,38 Milliarden US-Dollar (plus 35 Prozent)

Nettobuchungen: 1,86 Milliarden US-Dollar (plus 26 Prozent)

Nettoeinnahmen: 740 Millionen US-Dollar (plus 87 Prozent)

Laut der Angabe des Publishers wurden die Ergebnisse durch das Wachstum in allen drei Segmenten (Activision, Blizzard und King) angetrieben. „Das Wachstum im ersten Quartal war breit gefächert und die Nettobuchungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr in jedem unserer fünf größten geistigen Eigentumsbereiche: Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Overwatch und Diablo“, so Activision Blizzard.

Modern Warfare 2 sorgte für steigenden Activision-Umsatz

Das Activision-Segment verzeichnete verglichen mit dem Vorjahr einen Umsatzanstieg von 28 Prozent auf 580 Millionen US-Dollar. Beflügelt wurden die Einnahmen von „Call of Duty: Modern Warfare 2“, das nicht nur Rekorde aufstellen konnte, sondern auch mit dem weniger zugkräftigen „Call of Duty: Vanguard“ aus dem Vorjahr verglichen wurde.

Während die Einnahmen stiegen, sanken die monatlich aktiven Nutzer im Activision-Segment um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr und um zwölf gegenüber dem Vorquartal auf 98 Millionen.

Blizzard wiederum ist mit 435 Millionen US-Dollar Segmentumsatz der kleinste der drei Geschäftsbereiche des Unternehmens, konnte im vergangenen Quartal aber mit einem Umsatzanstieg von 62 Prozent den größten prozentualen Zuwachs hinlegen.

Blizzards monatlich aktive Nutzer stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent, sanken aber im Vergleich zum Vorquartal um 40 Prozent. Unter anderem nahmen die Zugriffe auf „Overwatch 2“ ab.

Mobile-Sparte besonders stark

Besonders hervorgehoben wird im neusten Geschäftsbericht die Performance des Mobile-Games-Geschäfts. King verzeichnete einen Anstieg der Nettoeinnahmen des Segments um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 739 Millionen US-Dollar und blieb damit der größte Einzelposten.

„Wir haben weiterhin starke Ergebnisse für unsere geistigen Eigentumsrechte auf der strategisch wichtigen mobilen Plattform erzielt, wobei die Nettobuchungen für mobile Geräte im Vergleich zum Vorjahr zweistellig gewachsen sind, angetrieben von Candy Crush, Call of Duty Mobile und der letztjährigen Einführung von Diablo Immortal“, so Activision Blizzard.

„Candy Crush“ war laut der Unternehmensangabe das 23. Quartal in Folge die umsatzstärkste Spiel-Marke in den US-App-Stores und King verzeichnete im vergangenen Quartal 243 Millionen monatlich aktive Nutzer, was einem Rückgang von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber einem Anstieg von vier Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht.

Für das weitere Geschäftsjahr erwartet Activision Blizzard einen weiteren Anstieg der Einnahmen. Als Grund für diese Prognose wurden die starken Vorverkäufe und die Nachfrage nach „Diablo 4“ genannt. Der Blizzard-Titel kommt am 6. Juni 2023 für Konsolen und PC auf den Markt.

