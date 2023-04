Silent Hill The Short Message: Ein schlechtes Zeichen? Altersfreigabe aus Datenbank gestrichen

Im vergangenen September machte Konami das Comeback der legendären Horror-Serie „Silent Hill“ offiziell und kündigte gleich mehrere neue Projekte auf Basis der Marke an – darunter das Remake zu „Silent Hill“, das sich beim polnischen Entwicklerstudio Bloober Team in Arbeit befindet.

Kurz nach der Ankündigung der neuen „Silent Hill“-Abenteuer tauchte in den Datenbanken der südkoreanischen und taiwanesischen Rating-Boards ein weiteres Projekt auf, das weiterhin auf seine offizielle Ankündigung wartet: „Silent Hill: The Short Message“.

Wie der auf Horror-Titel spezialisierte Insider „Dusk Golem“ herausfand, wurde „The Short Message“ in der Zwischenzeit aus der taiwanesischen Datenbank für Altersfreigaben entfernt.

Laut „Dusk Golem“ kann dies sowohl ein gutes als auch ein schlechtes Zeichen sein.

Für die Optimisten unter uns: Eine Entfernung aus den Datenbanken des Rating-Boards in Taiwan könnte bedeuten, dass sich Konami dazu entschlossen hat, den Release von „Silent Hill: The Short Message“ zu verschieben, um dem verantwortlichen Studio mehr Zeit einzuräumen. Dies könnte unter dem Strich zu einer besseren Spielerfahrung führen.

Denkbar wäre laut „Dusk Golem“ allerdings auch, dass sich Konami dazu entschlossen hat, „Silent Hill: The Short Message“ einzustellen. Ob diese Befürchtung realistisch ist, sei einmal dahingestellt. Da eine offizielle Ankündigung des Spin-offs und eine Stellungnahme seitens Konami noch ausstehen, bleibt abzuwarten, was es mit der aktuellen Entwicklung auf sich hat.

Laut dem mittlerweile wieder entfernten Eintrag des taiwanesischen Rating-Boards übernehmt ihr in „Silent Hill: The Short Message“ die Kontrolle über eine junge Frau, die sich ihren Ängsten stellen muss. „Anita betritt eine verlassene Wohnung, um sich dort mit ihrer Freundin Maya zu treffen. Als sie aufwacht, stellt sie fest, dass sie offenbar in der Wohnung gefangen ist“, hieß es hierzu.

Und weiter: „Um den Monstern, die in den Gängen lauern, zu entkommen, muss sie sich ihren Ängsten stellen. Darüber hinaus muss sie die Wahrheit hinter ihrem Trauma ergründen und versuchen, erfolgreich zu flüchten, bevor das Trauma ihren Lebenswillen zerstört.“

Sollte sich Konami zu den aktuellen Berichten um „Silent Hill: The Short Message“ äußern, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

(3/3) thing may be either really good or really bad news. The pessimistic way to look at it is maybe it was removed because the project was canned. The optimistic way to look at it is maybe it was taken off because the release date was updated to a later date. To see!

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 28, 2023