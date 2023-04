Battlefield 2042: Erste Anpassungen für Season 5 bestätigt

Vor wenigen Tagen hatte DICE ein weiteres Update für den Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ veröffentlicht und unter anderem eine weitere Karte überarbeitet. Nun blicken die Entwickler bereits in die nahe Zukunft und versprechen weitere Quality of Life-Verbesserungen für die fünfte Season.

Demnach wird man unter anderem die Spezialisten Dozer und Irish überarbeiten. Außerdem wird es den Fahrzeug-Loadouts an den Kragen gehen, während Vault-Waffen weiterentwickelt werden. Auch das Truppmanagement sowie die Befehle sollen einige Anpassungen erhalten. Allerdings hat DICE noch keine konkreten Details verraten, weshalb man noch etwas Geduld bewahren muss. Voraussichtlich werden die Entwickler im Laufe der nächsten Woche entsprechende Informationen mitteilen.

Die fünfte Season von „Battlefield 2042“ soll im Laufe des kommenden Monats an den Start gehen und die Spieler ein weiteres Mal mit einigen neuen Inhalten bedenken. Unter anderem wird eine neue Karte ins Spiel kommen, bei der es sich um ein vergessenes Schlachtfeld handeln soll, das vor Jahrzehnten Schusswechsel erlebte.

Darüber hinaus können sich die Spieler auch auf die nächste Kartenüberarbeitung einstellen. Dieses Mal wird es „Hourglass“ an den Kragen gehen, wobei unter der Autobahn eine neue Route freigelegt werden soll. Zudem wird man die Deckungsmöglichkeiten erweitern, die Sichtlinien anpassen und den Spielern auch neue Chancen für etwaige Gefechte eröffnen.

Sobald wir weitere Informationen zu den kommenden Inhalten und Änderungen erhalten, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Stay tuned throughout May for news on #Battlefield 2042 Quality of Life changes coming in Season 5:

🔫 Evolving Vault Weapons

⚙ Vehicle Loadout Rework

🛡 Improving Dozer & Irish

🪖 Squad Management & Squad Orders pic.twitter.com/MLEdRRLAsk

— Battlefield (@Battlefield) April 28, 2023