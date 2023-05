Amnesia The Bunker: 10 schaurige Minuten aus dem Horrorspiel

Der First-Person-Horror "Amnesia: The Bunker" zeigt sich in einem neuen Gameplay-Video. Noch in diesem Monat erfolgt die Veröffentlichung.

In wenigen Wochen werden die zuständigen Entwickler von Frictional Games den neuesten Horrortitel „Amnesia: The Bunker“ auf den Markt bringen. Ab dem 23. Mai 2023 kann man sich auf PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC in die Tiefen eines Erste-Weltkrieg-Bunkers sperren lassen.

Eingesperrt mit dem höllischen Schrecken

Damit wir bereits einen tieferen Einblick in die Schrecken des Abenteuers erhalten, haben die Entwickler ein zehnminütiges Gameplay-Video veröffentlicht. Die dunklen Gänge des Bunkers warten mit einigen düsteren Gefahren auf, wobei man lediglich eine einzige Kugel im Lauf hat. Man sollte in „Amnesia: The Bunker“ das Licht stets aufrechterhalten, um lebendig aus diesem Horror zu entkommen.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle des französischen Soldaten Henri Clement, der mit einem Revolver, einer lauten Taschenlampe und wenigen Vorräten ausgestattet ist. Zudem haben sich die Entwickler dazu entschieden, ein zufälliges Element einzubauen, wodurch kein Spieldurchlauf dem anderen gleicht.

Da auch eine allgegenwärtige Bedrohung stets auf eure Bewegungen und Geräusche reagiert, sollte man sich schnell anpassen. Denn jede Entscheidung wird den Ausgang des Abenteuers verändern.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „In der halboffenen Welt kannst du deine eigenen Lösungen suchen. Du musst erkunden und experimentieren, um deine Flucht zu ermöglichen. Finde heraus, was hier vor sich geht: Was ist eigentlich mit den anderen Soldaten geschehen? Wo sind die Offiziere hin? Welcher teuflische Albtraum lauert in dieser Hölle?“

Weitere Meldungen zu Amnesia The Bunker:

Hier ist das neue Gameplay von „Amnesia: The Bunker“:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Amnesia: The Bunker.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren