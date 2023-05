Dead Island 2: Dambuster strich den 8-Spieler-Coop und weitere Inhalte

Als „Dead Island 2“ im Juni 2014 offiziell angekündigt, haben wohl nur die wenigsten damit gerechnet, dass der Nachfolger knapp neun Jahre auf sich warten lassen wird.

Nachdem „Dead Island 2“ zunächst bei den „Spec Ops: The Line“-Machern von Yager Entertainment entstand, entschloss sich Deep Silver im Juli 2015 zum ersten Entwicklerwechsel und brachte das Projekt bei Sumo Digital unter. Im August 2019 wiederum wurde bekannt gegeben, dass die Dambuster Studios („Homefront: The Revolution“) „Dead Island 2“ übernehmen und fertigstellen werden.

In einem aktuellen Special blickten die Dambuster Studios auf die Arbeiten am Nachfolger zurück und gingen etwas näher auf die Inhalte und Konzepte ein, die im Laufe der Entwicklung gestrichen wurden. Unter diesen befand sich ein kooperativer Multiplayer für bis zu acht Spielerinnen und Spieler, der von den ursprünglichen Entwicklern von Yager Entertainment konzipiert wurde.

Auch nutzbare Fahrzeuge wurden entfernt

Laut Technical-Art-Director Dan Evans-Lawes stellten die Entwickler der Dambuster Studios nach der Übernahme des Projekts im Prinzip alle Konzepte auf den Prüfstand, die von Yager Entertainment und Sumo Digital entworfen wurden.

„Wir mussten definitiv evaluieren, was da war, und sagen: ‚Welche Features wollen wir im Spiel haben?’“, so Dan Evans-Lawes. „Sicherlich gab es einige interessante Ideen, die wir uns aus früheren Iterationen angesehen haben und die es hauptsächlich aus Gründen des Umfangs und dem Versuch, das Projekt in einem angemessenen Zeitrahmen fertigzustellen, nicht geschafft haben.“

Neben dem Coop-Modus für acht Spielerinnen und Spieler gehörte auch die Möglichkeit, sich mit Fahrzeugen durch die Areale zu bewegen, zu den Features, die von den Dambuster Studios gestrichen wurden. Hierzu führte Evans-Lawes aus: „Es gab einige Dinge mit Fahrzeugen. Fahrende Autos, solche Dinge, wo es interessant war, was wir sahen. Aber in Bezug auf das Leveldesign und […] der Größenordnung, in der der Nahkampf funktioniert… man gestaltet ein Level einfach anders, wenn man in ihm fahren muss.“

Ebenfalls gestrichen wurden Abstecher auf Catalina Island und weitere Schauplätze. „Ursprünglich umfasste es ganz Kalifornien, glaube ich“, ergänzte Evans-Lawes. „Oder zumindest sollte es Teile in verschiedenen Gegenden von Kalifornien geben. Das war bereits auf LA herunterskaliert worden – das war so ziemlich nicht verhandelbar.“

Weitere Details zur Entwicklung des Nachfolgers liefert euch das angehängte Special. „Dead Island 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

